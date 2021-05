Překvapení odboráři nečekali, že je Vojtěchův návrat vůbec možný

Dosavadní ministr zdravotnictví Petr Arenberger (za ANO) dnes ohlásil rezignaci. Premiér Andrej Babiš (ANO) uvedl, že nástupcem má být bývalý ministr Adam Vojtěch (ANO). Ten odstoupil loni v září, a to i po Babišově kritice.

"Nelze dvakrát vstoupit do stejné řeky. Pachuť je to strašná. Kdyby bylo 1. dubna, tak bych se nedivil. Nemyslel jsem si, že by něco takového bylo personálně možné. Radost za systém z toho nemám," řekl ČTK Engel. Případný Vojtěchův návrat do ministerského křesla označil za "šokující událost".

Odborový předák podotkl, že měl k Vojtěchovi výhrady už za jeho minulého působení v čele resortu. Podle Engela exministr podcenil první vlnu epidemie. Odborář zmínil mimo jiné nedostatek ochranných pomůcek pro zdravotníky. O nezvládnutí covidové nákazy mluví i šéfka zdravotnických odborů.

"Překvapilo mě to. Neočekávala bych, že se vrátí původní ministr, který špatně zvládal pandemii covid-19 a který skončil, protože některé jeho kroky se mohly řešit jinak. Nedokážu si to vysvětlit," uvedla Žitníková. Podle ní má ANO ve Sněmovně i poslance, kteří se ve zdravotnictví pohybují a funkci by mohli převzít.

Šéfové odborových svazů nesouhlasí s tím, že by se chod resortu měl v příštích měsících jen udržovat. Rozhodovat se bude o zvýšení plateb státu do zdravotního pojištění za děti, seniory či nezaměstnané, o úhradové vyhlášce o placení péče či o kompenzační vyhlášce pro letošek.

"Není to udržovací ministr, který by se posadil do křesla a vyčkával do voleb. Rozhodne o tom, jaká bude péče v roce 2022, jak bude pro pacienty dostupná, zda se budou užívat nové léky," řekla šéfka zdravotnických odborů. Zmínila i odměňování zdravotníků. "Doufám, že se bývalý a nový ministr poučí ze svého působení v realitě českého zdravotnictví a intermezzo v Krajské zdravotní mu umožnilo vhled do situace," podotkla odborářka. Engel řekl, že je k dalšímu Vojtěchovu působení na postu ministra skeptický.

Společnost Krajská zdravotní spravuje pět nemocnic v Ústeckém kraji, kde má hejtmana ANO. Kraj je jediným akcionářem. Vojtěch se stal po loňském odchodu z vlády v listopadu členem představenstva společnosti a letos jeho předsedou.