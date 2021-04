Zeman: Neexistují důkazy o ruských agentech ve Vrběticích. Za případný terorismus Rusko musí zaplatí

Zeman připomněl, že ve Vrběticích došlo ke dvěma výbuchům se zhruba měsíčním odstupem. "Závěr tehdejšího vyšetřování zněl, že byly způsobeny neodbornou manipulací při vyskladňování muničního materiálu," řekl Zeman s tím, že munice měla být dodána do Bulharska, ačkoliv to tamní obchodník se zbraněmi popřel.

"Pak uplynulo zhruba šest let a nic se nedělo," pokračoval Zeman s tím, že následný soud všechny obžalované osvobodil. "Bezpečnostní a informační služba po šest let ve svých výročních zprávách nikdy nezmiňovala kauzu Vrbětice. Teprve v posledních třech týdnech bylo vzneseno obvinění vůči dvěma ruským agentům, kteří působili na našem území se dvěma krycími pasy. A tito agenti byli obvinění, že způsobili výbuch ve Vrběticích," dodal Zeman.

Podle něj se ve zprávě BIS uvádí, že "neexistují důkazy ani svědectví, že by tito dva agenti byli ve vrbětickém areálu." To prý ale neznamená, že by do areálu nepronikli. Policejní vyšetřování prý pracuje s hypotézou, že by je tam mohl provést někdo z firmy Imex. "Pokud by se prokázalo, že tam byli, není o čem diskutovat," dodal Zeman.

Nyní se podle něj pracuje se dvěma vyšetřovacími verzemi, tedy že došlo k výbuchu vinou neodborné manipulace s výbušným materiálem, nebo že explozi zavinila rozvědka cizího státu. Sám si podle svých slov přeje, aby byl případ vyšetřen. Žádná suverénní země si podle Zemana nemůže dovolit, aby na jejím území dva agenti cizího státu způsobili teroristický atentát, při němž zahynuli dva občané a byla způsobená miliardová škoda.

"Ač podporuji korektní vztahy se všemi významnými zeměmi, je zapotřebí, aby Ruská federace za tento případný teroristický čin zaplatila například neúčastí v tendru na Dukovany. Pokud naopak podezření bude vyvráceno, pak z toho vyplývá, že šlo o zpravodajskou hru, která může mít vážné důsledky pro náš vnitřní politický život. Počkejme tedy bez hysterie a spekulací na výsledky vyšetřování a poté teprv rozhodněme," uvedl prezident.

Diplomatická roztržka mezi Českem a Ruskem začala minulou sobotu. Česko v návaznosti na odhalení bezpečnostních složek, podle nichž jsou ze dvou explozí muničních skladů ve Vrběticích na Zlínsku v roce 2014 důvodně podezřelí agenti ruské vojenské rozvědky GRU, vyhostilo 18 pracovníků ruské ambasády, kteří podle českých úřadů pracovali pro tajné služby. Rusko angažmá odmítá a v odvetném kroku vyhostilo 20 zaměstnanců českého velvyslanectví v Moskvě.

Ve čtvrtek ministerstvo zahraničí rozhodlo o nuceném odchodu dalších ruských diplomatů z Česka. ČR počet diplomatů a dalších pracovníků na ruské ambasádě v Praze srovná podle současného stavu na českém velvyslanectví v Moskvě. Rusko má čas na stažení 63 pracovníků do konce května. Ruské ministerstvo zahraničí v reakci oznámilo, že Rusko přechází v počtech pracovníků ambasád "na striktní paritu", počty tak budou stejné.

Premiér Andrej Babiš (ANO) už dříve uvedl, že Zeman dosavadní kroky vlády v kauze Vrbětice jednoznačně podpořil, a zmínil, že by možná bylo lepší, kdyby prezident vystoupil o něco dříve. Prezident se ale podle něj s případem detailně seznamoval a v úterý v té souvislosti přijal například policejního prezidenta Jana Švejdara.

Solidaritu ČR v souvislosti s výbuchy ve Vrběticích vyjádřily země Severoatlantické aliance. Tři ruské diplomaty vypovědělo Slovensko, další státy Pobaltí.