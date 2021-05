Prezident Zeman jmenoval pět desítek nových soudců

Mezi jmenovanými je 32 žen a 19 mužů. Nejvíce jich zamíří do obvodu pražského městského soudu a Krajského soudu v Ostravě. Věk kandidátů se pohybuje od 30 do 41 let. Převažují mezi nimi dosavadní asistenti soudců, kterých je 27. Justičních čekatelů navrhla ministryně 21. Soudit nově také budou advokátka, podnikový právník a exekutorský kandidát.

Zeman v proslovu k soudcům poukázal na průměrný plat soudců, který podle Benešové dosahuje 140.000 korun. "Ne, že bych vám to záviděl. Ale někdy se zamýšlím nad ukazatelem, který se uvádí v ekonomii. A to je poměr cena a výkon," řekl. "Já bych si velmi přál, aby výkon našich soudců byl takový, aby této ceně, tedy platu odpovídal. Ne vždy tomu tak je," dodal. Zkritizoval v této souvislosti rozhodnutí soudu týkající se bývalého radního Jesenice u Prahy Martina Langa. Ten na sociální síti na adresu Zemana mimo jiné napsal, že "je druhý Hitler a je nutné ho podřezat jako svini". Justice případ postoupila do přestupkového řízení. Podle Zemana výzva k vraždě není něco, co lze hodnotit jako přestupek.

Seznam jmenovaných soudců, který čítá 51 jmen, je rozsáhlejší než obvykle. Loni prezident Zeman na návrh Benešové jmenoval ve třech vlnách - v únoru, červenci a prosinci - celkem 76 nových soudců obecných soudů.

Ministerstvo spravedlnosti v loňském roce avizovalo, že jmenování soudců omezí. Zdůvodňovalo to úbytkem nových věcí, které soudy vyřizují. V této souvislosti zmiňovalo pokles kriminality nebo uzavírání dohod o vině a trestu. Namísto 2818 tabulkových míst, které mělo pro soudy okresních a krajských soudů stanoveno loni, tak určilo letošní počet míst na 2640. Plánovaný počet soudců vyšších soudů zůstal stejný, tedy 245. S touto systemizací vyjádřili nesouhlas předsedové krajských soudů. Ministerstvo následně částečně ustoupilo a s předsedy soudů jedná o navyšování počtu soudců individuálně podle konkrétních potřeb jednotlivých soudů.

"Domníváme se, že účinnější než plošně navyšovat počty soudců je posilovat soudní úseky, kde neklesá nápad - například správní soudnictví či opatrovnictví, a navyšovat počty asistentů soudců a vyšších soudních úředníků," sdělil ČTK mluvčí ministerstva Vladimír Řepka. "V žádném případě to ale neznamená, že bychom chtěli stávající místa v rámci systemizace rušit. A jmenování nových soudců je toho důkazem," dodal.