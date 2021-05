Prezident Zeman přijal v Lánech premiéra Babiše

Zbylá část vyhoštěných zaměstnanců ruského velvyslanectví dnes po 16:40 odletěla z ruzyňského letiště do Ruska. Do letadla, které zamířilo do Moskvy, nastoupilo odhadem šest až sedm desítek lidí. Česko museli ruští diplomati a zaměstnanci opustit kvůli kauze Vrbětice do konce května. Od úterý by na ruské ambasádě v Praze mělo působit sedm diplomatů a 25 administrativně-technických pracovníků.