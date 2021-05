Při práci z domu chybí 40 procentům lidí kontakt se spolupracovníky

Zaměstnancům kolem 40 let oproti ostatním výrazně více v domácím prostředí schází klid na práci. Vyplývá to z průzkumu Barometr zaměstnanců společnosti UP ČR mezi 840 lidmi, data má ČTK k dispozici.

Spolupráci v týmu při práci z domu považuje zhruba třetina zaměstnanců za srovnatelnou nebo lepší než v obvyklém režimu. Pro 12 procent lidí je největším problémem při tzv. home office chybějící pocit sounáležitosti s podnikem.

"Firmy se na nás ohledně budování vztahů a zapojení zaměstnanců i při vzdálené práci obracejí čím dál tím více. Vyvíjíme proto nová HR (human resources - lidské zdroje) digitální řešení, která umožní sdílet společné úspěchy zaměstnanců, pomohou je více zapojit do dění ve firmě a zvýší jejich angažovanost a spokojenost i při práci v režimu home office," uvedl generální ředitel UP ČR Stéphane Nicoletti.

Méně vytíženo než před pandemií koronaviru je podle průzkumu 15 procent zaměstnanců, 30 procent lidí uvedlo, že pracuje více. Přesto tři čtvrtiny respondentů vnímají práci z domu spíše pozitivně, a to muži i ženy. Možnost práce z domova by i v budoucnu uvítalo 67 procent zaměstnanců, šest z deseti lidí by se nebránilo tomu, zůstat ve stejném režimu ještě další rok.