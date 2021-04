Při rozvolnění budou prioritou školy, do prázdnin má začít očkování čtyřicátníků

O dalších krocích při uvolňování restrikcí jedná ministr také se zástupci Hospodářské komory, sportovních svazů či s ministerstvem kultury. Návratu k běžnému životu má pomoci hlavně očkování. Na konci června by se při očekávaném tempu dodávek vakcín a rychlosti očkování mohla otevřít registrace pro lidi nad 40 let.

V té době by podle plánů vlády měly být dostupné vakcíny zhruba pro 5,5 milionu lidí, naočkováno by tak mohlo být 65 procent dospělé populace, řekl při dnešní návštěvě očkovacího centra v Havířově premiér Andrej Babiš (ANO).

Kritiku části opozice vyvolala chystaná pondělní cesta vicepremiéra a pověřeného ministra zahraničí Jana Hamáčka (ČSSD) do Moskvy, kde má jednat o vakcíně Sputnik V. Poslancům ODS, KDU-ČSL a TOP 09 se ale sněmovní debatu o této věci prosadit nepodařilo. I premiér Andrej Babiš (ANO) Hamáčkovi doporučil, aby návštěvu Ruska zrušil, protože vakcíny nejsou v jeho agendě.

Hranice pro to, kdy je možné prohlásit epidemii za zvládnutou, je podle Arenbergera sto případů nemoci covid-19 na 100.000 obyvatel. Nynější hodnoty jsou zatím zhruba trojnásobně vyšší. Nedávné velikonoční svátky ale navzdory obavám epidemickou situaci v zemi nezhoršily. "I rozvolňování musí být uvážlivé a pozvolné. Hrozí návrat k růstu, kdyby se stalo něco neočekávaného," prohlásil Arenberger.

Prioritou pro případné další uvolnění protiepidemických opatření budou nadále školy. Uvažuje se také o rozšíření možností pro sportovní aktivity, což ale nedoporučují epidemiologové.

Od tohoto pondělka se do škol vrátila část žáků prvního stupně základních škol a předškoláci, skončil také zákaz nočního vycházení a cest mezi okresy. U dalšího možného rozvolnění protiepidemických opatření chce ministr postupovat obezřetně. Odvozovat se budou od priorit, které chce zveřejnit během následujících dvou týdnů.

Děti ve školách absolvovaly tento týden celkem 610.000 testů, z toho 302 bylo pozitivních. Zaměstnanci podstoupili 228.000 testů, koronavirus se prokázal u 186 z nich. Celkově tedy bylo pozitivních asi 0,6 promile vzorků. Výsledky zatím podle Arenbergera nejsou příliš vypovídající, protože do škol přicházely zdravé děti, s hodnocením je třeba počkat minimálně do konce příštího týdne. Antigenní testování dvakrát týdně a roušky i ve třídách byly podmínkou pro otevření škol.

Další harmonogram otevírání škol podle Babiše není jasný

Arenberger řekl, že je tlak na to, aby se do školek mohly k předškolákům vrátit i mladší děti a aby se obnovila praktická výuka na středních školách či omezila rotační výuka. Další harmonogram otevírání škol zatím ale podle Babiše není jasný.

Parametry pro rozvolňování kultury bude v dalších dnech ministr Arenberger projednávat s epidemiology a ministrem kultury Lubomírem Zaorálkem (ČSSD). Během května by se mohl uskutečnit pilotní projekt podle vzorů akcí, které se konaly v zahraničí. V Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) je už připravený systém, kterým by lidé v budoucnu pomocí QR kódu mohli prokazovat například to, že jsou očkováni nebo mají negativní test na covid. Aplikace by pak mohla sloužit při vstupu na některé akce. Zatím ale Arenberger odmítl povolit úvodní koncert projektu Cesta ze tmy, který se měl konat příští týden v pražské Lucerně a který měl vyzkoušet možnost účasti publika na koncertě pod podmínkou absolvování PCR testu.

Kvůli covidu zůstávají dál uzavřeny kromě jiných kulturních institucí také hrady, zámky a další památky. Soud vyhověl správní žalobě organizace Kverulant.org proti rozhodnutí ministerstva vnitra, které mu původně neumožnilo v neděli uspořádat shromáždění na náměstí U svatého Jiří jako projev nesouhlasu s uzavřením historického sídla českých králů a prezidentů. Ministerstvo argumentovalo tím, že areál není veřejným prostranstvím. Po verdiktu soudu oznámilo, že spolek nemusí čekat na nové rozhodnutí úřadu a může shromáždění na Hradě uskutečnit. Prezidentská kancelář tvrdí, že Pražský hrad je uzavřen z důvodu vládního nařízení stejně jako ostatní hrady a zámky v Česku a nesouhlasí se záměrem aktivistů "učinit z Pražského hradu místo pro demonstrace".

Ministr zdravotnictví se chce pokusit i o rozšíření možností pro sportovní aktivity. "I když epidemiologové nám tvrdě radí, abychom to nedělali," dodal. Zástupci sportovních organizací ho chtějí na sobotním jednání požádat, aby venku mohlo společně trénovat až dvacet lidí. Nyní předepsané desetimetrové rozestupy mezi šesti sportujícími dvojicemi by se měly změnit na patnáct metrů čtverečních na osobu. Hodlají také jednat o postupném otevírání vnitřních sportovišť, zatím pro individuální sporty, jako jsou tenis či badminton.

Ve čtvrtek bylo v Česku očkováno proti covidu přes 68.000 lidí, což je nejvíce za jeden den od začátku vakcinace loni v prosinci. Přibylo dalších 3238 případů koronaviru, což je zhruba o třetinu méně než před týdnem a nejméně za všední den od začátku října. Snížily se i podíly počtu nakažených na počtu provedených testů, klesají také počty hospitalizovaných. S covidem nyní leží v nemocnicích méně než 5000 lidí, to je nejméně od Vánoc. Snižuje se dále rovněž tzv. reprodukční číslo ukazující rychlost šíření epidemie - nyní je 0,84. Číslo udává, kolik dalších lidí nakazí jeden pozitivně testovaný. Pokud je nižší než jedna, znamená to, že epidemie zpomaluje.