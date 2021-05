Při střelbě na narozeninové oslavě v USA zemřelo sedm lidí

Na proslulém náměstí Times Square v New Yorku se v sobotu strhla potyčka mezi několika muži, jež se následně proměnila v přestřelku, při níž utrpěly zranění dvě kolemjdoucí ženy a čtyřletá dívka. S odkazem na místní policii to uvedl list The New York Times (NYT). Všichni tři zranění jsou v nemocnici, nachází se však mimo ohrožení života. Motiv zločinu je zatím nejasný, policie po pachatelích stále pátrá.