Přijímací zkoušky začaly bez potíží, někde ale odsunuly návrat žáků do lavic

Žáci se dnes vrátili na druhý stupeň základních škol a nižší stupeň víceletých gymnázií v Praze a šesti dalších krajích. Jejich třídy se budou ve výuce střídat po týdnu ve škole a doma. Na středních školách zároveň začalo období přijímacích zkoušek. Dnes se koná první termín jednotných přijímacích testů na čtyřleté obory, druhý termín bude v úterý. Ve středu a ve čtvrtek pak následují termíny pro uchazeče v šestiletých a osmiletých gymnáziích. Řada víceletých gymnázií má zároveň i obor pro čtyřleté studium.

Například ředitele Malostranské základní školy a osmiletého gymnázia Tomáše Ledvinku načasování návratu žáků do škol v době přijímacích zkoušek nepotěšilo. "To hodnotím jako velmi negativní, že první týden, kdy jde druhý stupeň do škol, je týden přijímacích zkoušek, kdy minimálně dva dny je škola rozbitá, ale v některých středních školách i čtyři dny, protože mají i čtyřleté studium," řekl.

Na stejný problém upozornila i předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií Renata Schejbalová. V Gymnáziu Nad Štolou v Praze 7, které vede, budou mít tento týden žáci tři dny ředitelské volno a jeden den náhradní program. Při něm se v pondělí a v úterý třídy nižšího stupně gymnázia prostřídají například na procházkách po Praze. V pátek budou mít všichni distanční výuku a rotačně se začnou učit až od příštího pondělí.

Zahájení přijímacích zkoušek se podle ní dnes ráno ale obešlo bez potíží. "Všichni přinesli potvrzení o testu (na covid-19), všechno bylo v pořádku," řekla. Pro testování žáků na covid-19 podle ní má škola zásoby do příštího pondělí. Jejich další zajištění nyní řeší i se zřizovatelem.

Až od příštího týdne se pro výuku otevřou také Gymnázium Jana Keplera nebo Gymnázium Nad Alejí v Praze 6. "My jsme žáky do školy zatím nepustili, protože bychom to personálně nazajistili," vysvětlila ředitelka Gymnázia Jana Keplera Ivana Landsingerová. I v minulosti podle ní škola dávala žákům v týdnu přijímacích zkoušek vždy studijní volno.

Co se týče testů na covid-19, má jich podle Landsingerové škola nyní dost do 17. května, pak už by podle ministerstva školství měly být k dispozici další testy od státu. Podobné zásoby má i Gymnázium Nad Alejí, řekl ředitel Jiří Benda.

Jen část tohoto týdne budou mít výuku studenti nižšího ročníku v Gymnáziu Voděradská v Praze 10, které kvůli přijímacím zkouškám vyhlásilo ve středu a čtvrtek ředitelské volno. Škola má osmiletý, šestiletý i čtyřletý obor studia.