Princ Philip měl náročný život a přitom neztratil smysl pro humor. Jeho rétoriku Havel vítal, říká Žantovský

Jeho skon dva měsíce před stými narozeninami způsobil prázdnotu v duších Britů. Prince Philipa podle bývalého diplomata Michaela Žantovského vnímali jako historicky nejdéle fungující protějšek britského panovníka, anebo panovnice. „Národ ztratil někoho, kdo byl součástí britské historie a monarchie celé tři čtvrtiny století, kdo byl respektován a oblíbený a kdo tvořil jednu polovinu nejslavnějšího a nejobdivovanějšího manželského páru ve Spojeném království. Britové jeho smrt vnímají jako ztrátu, ale ne úplně stejným způsobem, jako kdyby zemřela královna,“ tvrdí v exkluzivním rozhovoru pro EuroZprávy.cz ředitel Knihovny Václava Havla.

Bývalému ambasadorovi ve Spojených státech amerických a Izraeli utkvěla v paměti pražská návštěva královy Alžběty II. s vévodou z Edinburghu v březnu 1996. Tehdy je na Hradě přijal prezident Václav Havel. „Jak mně po letech královna prozradila, rozuměli si všichni lidsky bez problémů,“ konstatuje spoluzakladatel Občanského fóra, který se domnívá, že princova svérázná rétorika a jeho výroky nikdy Británii ani monarchii vážně neublížily. Exdopisovatel agentury Reuters, jenž publikoval za totality v samizdatovém tisku, si všiml, že královna i její manžel byli spolu šťastní. „Na rozdíl od jiných královských párů nebyl jejich svazek produktem dynastických úvah, ale vztah skutečné vycházel z romantické lásky, která se postupně přetvářela v rodičovství a partnerství. Jednalo se o hluboký a trvalý vztah.“

Spisovatel, tlumočník, psycholog, textař i politik míní, že princ Philip, s nímž poslední rozloučení proběhne dnes v 16. hodin v kapli svatého Jiřího na zámku Windsor, kde minulý pátek zemřel, míní, že vévoda se trápil rozkolem vnuků, princů Williama a Harryho. Nepříjemné bylo téměř stoletému muži, který celý život oddaně sloužil vojenskému námořnictvu i Buckinghamskému paláci i obvinění manželů Harryho a Meghan, že v královské rodině se objevil rasismus. „Určitě nebyl z aféry nadšený. Skandál se příčil jeho smyslu pro povinnost a službu. A bulvární pozornost celé věci mu nebyla milá. Určitě se ale snažil o to, aby se William a Harry, které měl oba rád, příliš neodcizili,“ konstatuje Michael Žantovský, bývalý Havlův poradce.

VÉVODA ODDANĚ SLOUŽIL NÁMOŘNICTVU I KRÁLOVNĚ

Pane Žantovský, byl jste téměř šest let velvyslancem Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, a tak jste dokonale poznal tamní mentalitu. Jak národ vnímá odchod prince Philipa?

Jako ztrátu někoho, kdo byl součástí britské historie a monarchie celé tři čtvrtiny století, kdo byl respektován a oblíbený a kdo tvořil jednu polovinu nejslavnějšího a nejobdivovanějšího manželského páru ve Spojeném království.

Vévoda z Edinburghu si přál skromný pohřeb, což se mu díky koronavirové pandemii vyplní. Co se podle vás bude při posledním rozloučení odehrávat v duších lidí?

Skutečně, princ Philip si přál pohřeb bez velkých okázalostí. Myslím, že by to bylo jeho přání i bez pandemie. Vévoda z Edinburghu byl významnou součástí monarchie, ale nestál v jejím čele. Britové jeho smrt vnímají jako ztrátu, ale ne úplně stejným způsobem, jako kdyby zemřela královna.

Kdo nyní představuje největší oporu pro Alžbětu II., a je schopná se v téměř pětadevadesáti letech vypořádat se žalem, byť se o ní ví, že je nesmírně silnou ženou?

Alžběta zůstává do značné míry sama, ale je na ten pocit zvyklá už dlouho. Oporu asi bude nejvíc hledat a nacházet u svých vnoučat, především u prince Williama.

Když jste měl možnost hovořit s princem Philipem, jak na Vás působil? O čem jste vlastně spolu komunikovali?

Byl bezprostřední, vtipný, naprosto svůj. Nekomunikovali jsme spolu o ničem důležitém, neměl klíčová témata ani v popisu práce. Spíše jsme vtipkovali.

Proslavil se zejména svoji rétorikou, která do aristokratické rodiny nepatří. Například bývalého spolkového kancléře Helmuta Kohla oslovil v roce 1997 při setkání "pane říšský kancléři", což je ovšem označení, které naposled užíval Adolf Hitler, australského domorodce se při návštěvě zeptal, zda ještě bojují s oštěpy, anebo prezidentovi Nigérie Olusegunovi Obasanjovi v roce 2003 řekl, že vypadá, jako by byl připraven jít do postele, když byl přitom oblečený v tradičním domorodém oděvu. Zmíněné excesy asi nebyly královně Alžbětě II. příliš příjemné…

Princovy verbální excesy přidávaly určitý kolorit vážnosti a důstojnosti koruny zosobněné jeho manželkou. K aristokratické originalitě ale určitý stupeň politické nekorektnosti patřit může. Vyznačoval se jí Winston Churchill (bývalý premiér Spojeného království – pozn. red.), který například na výpad Lady Astorové (Američanka a první žena, která se stala členem britské Dolní sněmovny – pozn. red.), “Kdybyste byl můj manžel, tak bych vám dala do čaje jed,” odpověděl, “Madam, kdybych byl váš manžel, tak bych ho vypil.” Podobnou rétoriku užívá i Karel Schwarzenberg, když svoje usínání ve Sněmovně vysvětloval tím, že “ty kecy se nedají poslouchat”. A mnozí další. Ale žádný z Philipových výroků, pokud vím, nikdy Británii ani monarchii vážně neublížil.

Lze říci, že byl vévoda z Edinburgu rebelem? Anebo jako voják, námořník, který prožil útrapy druhé světové války, měl nadhled, že svět nebral tolik vážně?

Myslím, že si tak zpestřoval svoji roli, která byla nevyhnutelně vedlejší ve srovnání s pozicí královny. Oddaně celý život sloužil, v námořnictvu i v Buckinghamském paláci, tedy i královně. Měl ale potřebu dávat najevo, že přesto všechno zůstává sám sebou.

Na druhou stranu vždy věrně a oddaně stál po boku panovnice, což jistě musela oceňovat. Jak se oba seznámili a kdy se do něj Alžběta II. zahleděla?

Alžběta a Philip byli vzdálení sestřenice a bratranec, prapravnoučata královny Viktorie. Poprvé ji Philip poznal jako osmiletou v roce 1934 na svatbě řecké a dánské princezny Mariny a vévody z Kentu Jiřího. V roce 1939 ji jako třináctiletou doprovázel při návštěvě královské rodiny v námořní akademii v Dartmouthu na žádost Alžbětiny matky a Philipova strýce Louise Mountbattena. Právě tehdy se do šviháckého námořního kadeta podle všeho Alžběta zamilovala. Korespondovali si po celou válku a Philip požádal Alžbětina otce, krále Jiřího VI., o její ruku v roce 1946. Král svolil pod podmínkou, že ke svatbě dojde o rok později, až bude Alžbětě jednadvacet roků.

S DIANOU SOUCÍTIL, CHARLESOVI DAL ULTIMATUM

Kdybyste prince Philipa měl porovnat ze zesnulou princeznou Dianou, co byste řekl?

Neumím je srovnat, a tak na váš dotaz bohužel nedovedu odpovědět.

Můžete charakterizovat vztah mezi slavným párem, měli šťastné manželství?

Myslím, že ano. Na rozdíl od jiných královských párů nebyl jejich svazek produktem dynastických úvah, ale vztah skutečné vycházel z romantické lásky, která se postupně přetvářela v rodičovství a partnerství. Jednalo se o hluboký a trvalý vztah.

Bezprostředně po oznámení, že princ Philip skonal, jste pro CNN Prima News prohlásil, že do vnitřku Buckinghamského paláce nevidí nikdo, kdo tam nepracuje, nebo nemá nějakou roli. Ale ze všech Čechů soukromí rodiny nejvíce poznal sochař František Bělský, který královnu a její členy portrétoval. Měl jste někdy s umělcem, od jehož narození nedávno uplynulo sto let, možnost hovořit, jak rodinu vnímal a co se v ní, když nebyla pod drobnohledem médií dělo? Přece jenom s ní strávil velké množství času.

Bohužel neměl jsem možnost s ním hovořit.

Oba manželé navštívili 27. března 1996 Pražský hrad, na němž je přivítal prezident Václav Havel, váš velký přítel, jemuž jste dělal tiskového mluvčího i poradce. Myslíte si, že si všichni tři lidsky rozuměli a neměla hlava státu problémy s už zmíněnou svéráznou rétorikou prince Philipa?

Ano, byl jsem mezi hosty na státní večeři, kterou pořádal prezident Havel pro královský pár. Jak mně po letech královna prozradila, rozuměli si všichni lidsky bez problémů. Havel měl velký smysl pro humor, a tak Philipovu legraci či rétoriku spíše vítal.

Kterak vévoda z Edinburghu vnímal princeznu Dianu, jaký spolu měli vztah?

Netuším. Ale víme, že dal svému synovi Charlesovi jakési písemné ultimatum, ať se rozhodne mezi Camillou (vévodkyně z Cornwallu, s níž se princ Charles z Walesu 9. dubna 2005 oženil- pozn. red.) a Dianou a přestane ji obelhávat. To nasvědčuje, že s Dianou cítil.

Po tragické smrti Diany se stal jakýmsi ochráncem jejích synů, princů Williama a Harryho. Jak si myslíte, že vnímal určité chladné vztahy obou bratrů i obvinění z rasismu od vévodkyně ze Sussexu Meghan, Harryho ženy, která prohlásila, že jeden člen z královské rodiny se zeptal, jak tmavé bude jejich dítě? Zmíněná třaskavá kauza se probírala i v show Oprah Winfreyová v televizi CBS. Dotaz ale neměla vznést ani královna či její manžel princ Philip. Domníváte se, že se těmito okolnostmi trápil?

Určitě nebyl z celé aféry nadšený. Skandál se příčil jeho smyslu pro povinnost a službu. A bulvární pozornost celé věci mu nebyla milá. Určitě se ale snažil o to, aby se William a Harry, které měl oba rád, příliš neodcizili. (Podle posledních zpráv oba bratři nebudou na pohřbu dědečka kráčet vedle sebe. Členové královské rodiny na sobě nebudou mít uniformy. Tímto rozhodnutím se snaží předejít rozpakům, kterým by nejspíš čelil princ Harry, který se vzdal svých povinností a práv v královské rodině a uniformu si tedy obléct nesmí, ačkoli jako příslušník britské armády sloužil v Afghánistánu – pozn. red.)

Jak budete na prince Philipa vzpomínat a co se vám vybaví při vyslovení jeho jména?

Jako na člověka, který měl velmi náročný a někdy i těžký život, dokázal se s ním důstojně vyrovnat a neztratil přitom smysl pro humor. To se podaří málokomu.