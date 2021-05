Proč vypukla pandemie? Svět ignoroval četná varování, zjistil panel WHO

Poslední zpráva Nezávislého panelu Světové zdravotnické organizace (WHO) jasně deklaruje, že tato varování byla ignorována, vyzdvihuje americký server. Poukazuje, že zpráva označuje stávající pandemii za "děsivý budíček" a volá po tom, aby se svět "probudil".

Třináctičlenný Nezávislý panel pro připravenost a reakci na pandemii vedený někdejší liberijskou prezidentkou Ellen Johnson Sirleafovou a bývalou novozélandskou premiérkou Helen Clarkovou vznikl loni v květnu na základě kritiky odpovědi WHO a jejích členských států na nástup nového koronaviru, nastiňuje washingtonský deník. Dodává, že panel hodnotil, co bylo špatně, a vydal doporučení do budoucna.

"Jeho verdikt je jízlivý, ačkoliv neuvádí konkrétní jména," pokračuje renomovaný server. Odkazuje na tvrzení panelu, že po pandemii tzv. prasečí chřipky v roce 2009 vydalo nejméně 11 jiných vysoce kvalifikovaných panelů celkem 16 zpráv s doporučeními, jak zlepšit připravenost na další globální pandemii, která však nebyla nikdy realizována.

Stávající panel zjistil, že na přelomu let 2019 a 2020 část lékařů ve Wu-chanu zareagovala na epidemii nové nemoci "poctivě", rekapituluje editorial. Připomíná, že byl rychle sekvencován genom viru, ale přední čínští politici jeho existenci několik týdnů tajili před veřejností, stejně jako informaci, že se může šířit z člověka na člověka.

Chronologie událostí zmapovaná panelem končí u WHO, jejíž varovný systém v klíčovém momentu předával světu "jankovité" informace, upozorňuje Washington Post. Vysvětluje, že WHO se důsledně držela právně závazných pravidel z roku 2005, které jednotlivé kroky podmiňují pečlivým ověřováním, což brzdilo akci v době, kdy klíčová byla rychlost.

Panel dospěl k závěru, že již v momentě, kdy existovaly předběžné závěry, měla WHO podniknout rychlou preventivní akci, uvádí americký deník. Podotýká, že ve chvíli, kdy organizace konečně vyhlásila 30. ledna 2020 globální stav zdravotní nouze, většina zemí zaujala rezervovaný postoj.

Co se stalo ve Wu-chanu, nezůstalo ve Wu-chanu

"Únor byl 'dlouhým měsícem' protože státy nevěděly, co dělat, nebo se rozhodly 'počkat, až se ukáže'," píše washingtonský server. Podotýká, že právě v únoru 2020 tehdejší americký prezident Donald Trump čtyřikrát zopakoval, že virus zmizí.

Aniž by panel přímo jmenoval Spojené státy, jasně uvádí, že nejvíce byly zasaženy ty země, které odmítaly vědu, zlehčovaly potenciální dopad pandemie, odkládaly komplexní akci a dovolily, aby snahy o řešení narušila nedůvěra obyvatel, shrnuje vlivný deník. Doplňuje, že panel vyzval WHO, aby si zajistila nové, větší pravomoci a udržitelnější financování.

Komentář v originálním znění si můžete přečíst zde.

WHO je koneckonců členská organizace při OSN a nemá rozhodující pravomoc, zdůrazňuje Washington Post. Zmiňuje doporučení panelu, že organizace by v budoucnu měla mít alespoň možnost zveřejňovat informace bez předchozího souhlasu vlád členských států a nárokovat si rychlý přístup do oblasti vzniku ohniska nákazy.

Panel také volá po vzniku nového globálního systému sledování nemocí a včasného varování před nimi, který by byl založen na naprosté transparentnosti všech stran a nejmodernější digitálních prostředcích, například pátrání po vznikajících ohniscích při využití otevřených zdrojů a zapojení nejnovějších poznatků genomiky při sledování šíření patogenů, uvádí editorial. Deklaruje, že světu již dlouho chybí pomyslný radar infekčních nemocí.

"To, co se stalo ve Wu-chanu, nezůstalo ve Wu-chanu, jak ukazuje posledních 17 měsíců," nebere si servítky americký deník. Vyjadřuje naději, že volání panelu po změnách nebude schováno "do šuplíku" a zapomenuto.