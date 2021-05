Projekt Naděje se vrátí odstartoval klipem a skladbou zpěváka Deyla. Partnerem je i vydavatelství INCORP

Kampaň Naděje se vrátí s podtitulem „Aby na to nebyli sami“ cílí na rodiny, které zasáhl koronavirus. Mnozí tak díky smrti otce či matky přišli o své živitele a ocitli se zcela bez prostředků. Jiní se zase nemohou vrátit do své původní práce, protože mají po prodělání infekce trvalé následky, které například představují dýchací či psychické problémy. „Záměrem je vybrat sto milionů korun, které by měly směřovat do domácí péče a na financování konkrétní pomoci pro rodiny s dětmi. Prostě dát lidem naději a udělat něco, při čem se náš národ semkne. Cílem kampaně je přeměnit negativní náladu na pozitivní. Je důležité, aby zasažené rodiny věděly, že na všechny útrapy nesou samy,“ tvrdí autor myšlenky a lidovecký europoslanec Tomáš Zdechovský.

Hlavní postavou autentického klipu, který se také natáčel v soukromé nemocnici v Hořovicích,je zdravotní sestra, která během pandemie přišla o manžela, a přesto i dále plnila své poslání. Všichni umělci, jež se na něm podíleli, pracovali bez nároku na honorář. Veškerý výtěžek z klipu a vysílacích práv půjde na charitu Naděje se vrátí. Běžet by měl na plaftormách jako je Amazon, Apple Music, Youtube, Spotify. „U klipu běží číslo konta, kam lidé mohou přispívat. Finance budeme přerozdělovat potřebným rodinám, na něž půjde padesát procent z vybraných prostředků. Další polovina je určena pro charitativní služby, které se o dotyčné rodiny starají a pomáhají jim s návratem. Rovněž počítáme, že mnozí, kteří se ocitli v nouzi, se přihlásí sami,“ říká generální sekretář Charita Česká republika Jakub Líčka.

Podpořit projekt Naděje se vrátí je možné i formou DMS zpráv. Všechny klíčové údaje na přispění rodin, které covid-19 dostal do obtíží, jsou uvedeny v závěru klipu, stejně jako mediální partneři. Mezi nimi se hrdě vyjímá i mediální skupina INCORP, do jejíhož porfolia patří mimo jiné EuroZprávy.cz i stars24.cz.

Více podrobností o charitativním projektu najdete na stránce http://www.nadejesevrati.cz/. Na webu je možné zhlédnout i samotný klip se skladbou zpěváka Davida Deyla.