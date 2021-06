Průzkum: Do ciziny se chystají hlavně mladí Češi, většinou zamíří do Chorvatska

Cestu do zahraničí za jakýchkoliv okolností plánuje 20 procent lidí do 29 let. Naproti tomu ve skupině respondentů starších 60 let s výjezdem do zahraničí v letošním roce nepočítají zhruba dvě třetiny, 43 procent těchto lidí dovolenou v cizině dokonce vyloučilo.

K cestě na dovolenou chce 55 procent Čechů využít leteckou dopravu, 35 procent respondentů plánuje vyjet autem.

Do Chorvatska se chystá třetina Čechů, vybírají si ho zpravidla mladí, lidé středního věku a rodiny s dětmi. Druhou nejčastěji zvolenou destinací bylo v průzkumu Slovensko. Řecko by chtěla navštívit pětina lidí, 18 procent cestovatelů hodlá vyjet do Itálie. "I tak populární destinace, kterou byla dříve Itálie, není letos tolik v kurzu. Je pravděpodobné, že v lidech přetrvávají obavy z místa, které bylo loni pandemií tak postižené," uvedl ředitel společnosti Kalkulátor Rudolf Krejcar.

Průzkum pro Kalkulátor.cz provedla v první polovině května agentura InsightLab mezi 600 respondenty.