Putin chce s Bidenem jednat v Ženevě o urovnání rusko-amerických vztahů

"Posoudíme problémy dvoustranných vztahů. Vycházím z toho, že se musíme pokusit nalézt cesty k urovnání těchto vztahů, které se dnes nacházejí na mimořádně nízké úrovni, ale o tom dobře víme," řekl Putin během ekonomického fóra v Petrohradu.

Během schůzky, která se uskuteční 16. června, se mají na pořad jednání dostat také otázky strategické stability, urovnání mezinárodních konfliktů, odzbrojování, boj proti terorismu, pandemie covidu-19 a také ekologické problémy, vypočítal ruský prezident.

Po poznámce jednoho z novinářů, že po Putinově schůzce s Bidenovým předchůdcem Donaldem Trumpem začaly Spojené státy častěji zavádět sankce proti Rusku, nebyl ruský vůdce s to předpovědět, zda se totéž odehraje i po jeho setkání s Bidenem, poznamenal deník Vedomosti.

"Zeptejte se Bidena, já to nevím. My žádné sankce nepřijímáme, jenom odpovídáme tam, kde to pokládáme za možné, abychom si neuškodili a takříkajíc nevstřelili vlastní gól. Proč to američtí partneři dělají, to dosud v mnohém zůstává záhadou," zdůraznil prezident. Je přesvědčen, že sankce proti Rusku se přijímají pod tlakem vnitropolitického dění v USA, ale doufá, že "jednou to skončí".

Šéf ruské diplomacie Sergej Lavrov v úterý prohlásil, že si Rusko nedělá ohledně summitu žádné velké naděje. "Neděláme si iluze, nesnažíme se vytvářet dojem, že dojde k nějakým průlomům, k nějakým historickým, osudovým rozhodnutím," řekl Lavrov.

Schůzka v Ženevě bude prvním rusko-americkým summitem od července 2018, kdy se Putin v Helsinkách sešel s Trumpem.

Biden již upozornil, že v Ženevě neopomene šéfa Kremlu upozornit na pošlapávání lidských práv. Bílý dům dnes podle agentury TASS uvedl, že Biden se dotkne také situace týkající se ruských a amerických diplomatů, Íránu, KLDR, Afghánistánu a klimatických změn.

Rusko-americké vztahy jsou v poslední době mimořádně napjaté kvůli řadě neshod. USA nedávno uvalily na Rusko sankce a země si vzájemně vyhostily několik diplomatů. Moskva také zařadila USA spolu s Českem na seznam "nikoliv přátelských" zemí.

Vztahy Ruska se Západem kalí také ruské věznění kritika Kremlu Alexeje Navalného, posilování ruské vojenské přítomnosti u hranic s Ukrajinou i obvinění z vměšování Ruska do amerických voleb.