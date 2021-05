Putin má události kolem nuceného přistání letadla v Minsku za vplanutí emocí

Běloruský autoritářský vůdce do ruského Soči přiletěl, aby, jak sám řekl, Putinovi vysvětlil, co se nyní v Bělorusku děje. A to včetně nedělního zásahu běloruských úřadů, které donutily komerční let společnosti Ryanair na trase Atény-Vilnius k nouzovému přistání v běloruské metropoli. Cílem bylo zatknout novináře Ramana Prataseviče, nepohodlného Lukašenkovi. Západ incident odsoudil, přičemž řada politiků neváhala postup běloruského režimu označit za pirátství, únos či akt státního terorismu.

"Děkuji, že jste přijel, jak jsme se na tom dohodli ještě před dalším kolem... vzplanutí emocí. Ano, vzplanutí emocí," pronesl podle agentury Putin, přičemž udělal krátkou pomlku, když se obrátil na Lukašenka, než větu dokončil. "I bez těchto událostí máme o čem hovořit," dodal.

Lukašenko uvedl, že Putinovi přivezl materiály, které mu pomohou porozumět, o co v Pratasevičově případě jde. "Vzal jsem některé dokumenty, ukážu vám je, abyste pochopil, co se děje, abyste pochopil, co je to za lidi," prohlásil. Přitom dodal, že se jedná o pokus "dostat situaci až na úroveň srpna loňského roku".

Běloruský prezident tak narážel na v Bělorusku nebývale rozsáhlé protesty, které následovaly po sporných srpnových prezidentských volbách. Za vítěze se tehdy prohlásil Lukašenko, ale to kvůli manipulacím při hlasování odmítla uznat nejen běloruská opozice, ale i řada západních zemí včetně Evropské unie.

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov před schůzkou v Soči řekl, že prezidenti budou hovořit především o ekonomických otázkách a postupné integraci obou zemí. Uvedl rovněž, že po jednání nejsou v plánu prohlášení pro sdělovací prostředky.