Lipovská vytváří na ředitele Dvořáka tlak. Zvolená rétorika je vůči ČT neuctivá, říká Žáček

Její rétorice a postoji nerozumí. Místopředsedu Sněmovního výboru pro bezpečnost Pavla Žáčka zaráží, jak mohla členka Rady České televize Hana Lipovská dostat policejní ochranu. „Když ji obdrželi loni na jaře komunální politici, kteří se vymezovali proti ruské minulosti, a měl být na ně nasazen agent s jedem ricinem, tak mám pochopení a takový krok je samozřejmostí. Zajímalo by mě, proč se policie rozhodla paní Lipovskou chránit. Byl jsem také členem Rady ČT a občas jsem musel snést drsnou rétoriku i vulgaritu, ale nikdy by mě nenapadlo běžet za kriminalisty, vylít si u nich srdce a žádat ochranu,“ tvrdí rovněž člen výboru pro obranu.

Hana Lipovská podezírá generální ředitele České televize Petra Dvořáka ze střetu zájmů s PPF. Dvořák v devadesátých letech založil počítačovou školící IT firmu Gopas, jejímž spolumajitelem je i menšinový akcionář PPF Ladislav Bartoníček, který po tragické smrti Petra Kellnera společnost nyní řídí. Radní poukazuje na zjištění, že si Česká televize objednala služby u Gopasu za celkem 381 tisíc korun. Podle Lipovské zakázky neprobíhaly transparentně a bez výběrového řízení. Rovněž tvrdí, že Gopas má mít neprůhlednou vlastnickou strukturu, utajené podílníky v daňových rájích v Nizozemsku, na Kypru a Britských Panenských ostrovech, a Dvořák z ní měl podle Lipovské pravděpodobně osobní zisk. Navíc je údajně firma bezpečnostním rizikem, nedávno měla problém se zcizenými internetovými daty. Radní také bez důkazů uvádí, že společnost Gopas je napojená na jiné firmy zapletené do kriminálních kauz. Třicetiletá ekonomka upozorňuje, že Bartoníček řídí investiční skupinu PPF, která je vlastníkem komerční televize Nova nebo O2 TV, což jsou konkurenti České televize. Dvořák střet zájmů popírá.

Zakladatel Ústavu pro studium totalitních režimů souzní s lidoveckým poslancem a kolegou z bezpečnostního výboru Janem Bartoškem, že pokud se u Lipovské prokáže, že vystupuje za Institut svobody a demokracie Jany Bobošíkové, musí na svou funkci rezignovat. Podle zákona členové Rady ČT nesmějí vyvíjet žádnou činnost na podporu politické strany či hnutí. „Jako člen kontrolního výboru veřejnoprávního média musíte být apolitický, neboť v první řadě hájíte zájmy veřejnosti. Je jasné, že jako občan máte své názory, ale na Radě ČT je musíte potlačit. Pokud se prokáže, že se politicky angažuje, musí odejít,“ je přesvědčený poslanec za ODS Pavel Žáček.

VTÁHNOUT DO KAUZY POLICII MOHLO BÝT CÍLENÉ

Pane místopředsedo Žáčku, zneužila podle vás členka Rady České televize Hana Lipovská Policii České republiky, když se na Krajské ředitelství v Praze den před zasedáním na kriminalisty obrátila, že chce přednést závažné zjištění a po svém projevu má obavy, aby se bezpečně dostala z budovy? Do protokolu navíc podle webu Respekt.cz uvedla, že se od generálního ředitele ČT Petra Dvořáka, který se ze zasedání z rodinných důvodů omluvil, cítí být ohrožena na životě.

Netroufnu si tvrdit, zda paní Lipovská zneužila Policii České republiky, ale zaráží mě, že dostala policejní ochranu. Zajímalo by mě, na základě jakého podnětu ji byla přidělena. Když ji obdrželi loni na jaře komunální politici (primátor Zdeněk Hřib a starostové městské části Praha 6 Ondřej Kolář i Řeporyjí Pavel Novotný byli střeženi kvůli svým protiruským aktivitám – pozn. red.), kteří se vymezovali proti ruské minulosti, a měl být na ně nasazen agent s jedem ricinem, tak mám pochopení a takový krok je samozřejmostí. Ovšem nechápu, proč členka Rady České televize musí být pod její kontrolou. Jak její střežení souvisí s výkonem její funkce? Rovněž je nutné si uvědomit, že hlídání osob něco stojí, a zatím jsme se nedozvěděli, kdo dal příkaz, že bude monitorována. Pokládám za absurdní, že Hana Lipovská vstoupí na půdu veřejnoprávní televize s policisty v civilu a nikdo z Kavčích Hor nebyl o její přítomnosti předem informován. Zaráží mě, že policisté čekali přímo za dveřmi jednání. Jako bývalý Radní České televize vím, že na jednání nikomu žádné nebezpečí nehrozí. Demokraticky se přihlásíte do diskuze a můžete přednášet i nepříjemné věci. Vypadá to, že paní Lipovská na ředitele Dvořáka vyvíjí tlak. Obvinit šéfa ČT, že mu od něj hrozí fyzické nebezpečí, je už za hranou. Zvolená rétorika je vůči ČT neuctivá. Jejímu postoji nerozumím. Paní Lipovská předvedla divadlo.

Nerozumím jedné věci. Když měla Hana Lipovská strach, že jí na zasedání hrozí nebezpečí, proč se na jednání nepřihlásila přes internetovou videokonferenci ze svého domova? Vždyť v době koronavirové pandemie je už automatické, že i klíčové mítinky probíhají on-line.

Naprosto s vámi souhlasím. Pokud mám nějaké obavy a nabízí se mně jiná varianta, jak se zasedání zúčastnit, pak ji využiji. Znovu bych vzpomněl na dobu, kdy jsem letech 2001 až 2003 působil v Radě České televize. Zažil jsem na ní bouřlivá jednání i drsnou, vulgární rétoriku. Vždyť za zmíněné období se měnili tři generální ředitelé (Jiří Hodač, Jiří Balvín a Jiří Janeček – pozn. red.), a tak zasedání byla napjatá a neklidná. Ale veřejná osoba musí počítat, že se na mě pokaždé nebudou všichni usmívat, zkrátka, že někteří členové se mnou půjdou do ostrých sporů. Radní nemůže být citlivý člověk, který se ze všeho hroutí. Hájí zájmy veřejnosti a jde, jak se lidově říká, s kůží na trh. Vždyť za svou práci dostává odměny, a tak musí něco snést. Proto mě nikdy nenapadlo běžet za kriminalisty, vylít si u nich srdce a žádat ochranu. Pokud jsem ale členem Rady České televize, musím mít určité vystupování, a i když ve všem s Českou televizí nemusím souhlasit, měl bych k ní mít úctu a respekt, když jsem zástupcem veřejnosti. Ale říci do protokolu, že mně od generálního ředitele hrozí fyzické nebezpečí, je absurdní. I když se doba od mého působení změnila, věřím, že i v současné době můžete být na Radě ČT kritičtí a za své názory nejste nikým ohroženi.

Jako poslanec jste zmínil, že nechápete, proč Lipovská žádala policejní ochranu. Ale je nutné zmínit, že právě vaši kolegové zákonodárci ji vyzvali, ať ohlásí, že může být ohrožen její život. Doporučení slyšela od předsedy poslaneckého výboru pro bezpečnost Radka Kotena z SPD a od sociálního demokrata Antonína Staňka, místopředsedy sněmovního výboru pro obranu. Přece museli vědět, že jde o nestandardní krok.

Víte, především u pana Kotena si nejsem jistý, zda pochopil, co funkce člena Rady České televize obnáší a čemu jsou radní vystaveni. Paní Lipovská byla opravdu v rozdílné pozici než loni na jaře primátor Hřib se starostmi Kolářem a Novotným. Předpokládám, že za doporučením jít na policii, byla určitá politické snaha. Všichni si moc dobře uvědomovali, že když do případu vtáhnou policii, bude se o dění v České televizi více mluvit a vše se rozvíří, což se jim povedlo, neboť kauza neustále rezonuje. Mohlo se jednat o cílený krok. Ale opět opakuji, obvinit ředitele ČT z možného fyzického střetu, je nepřípustné.

Naznačil jste, že by v celém případu mohla hrát roli politika. Existuje podezření, že by Hana Lipovská mohla vystupovat za Institut svobody a demokracie Jany Bobošíkové. Obě dámy na konci letošního ledna dokonce navštívily na Hradě prezidenta Miloše Zemana. Kvůli možnému politickému střetu dokonce váš lidovecký kolega z výboru pro bezpečnost i obranu Jan Bartošek zablokoval v úterý večer volbu čtyř nových členů Rady ČT, dokud volební výbor Sněmovny neprověří, zda radní Hana Lipovská neporušuje zákon. Podle něj členové Rady nesmějí vyvíjet žádnou činnost na podporu politické strany či hnutí. Na svůj twitter napsal, že pokud se střet zájmů potvrdí, bude trvat na jejím odvolání. Souhlasíte s ním?

Než odpovím, dovolil bych se pozastavit, do jaké míry je Institut svobody a demokracie politickou stranou či hnutím. Ale to jen na okraj. Jako člen kontrolního výboru veřejnoprávního média musíte být apolitický, neboť v první řadě hájíte zájmy veřejnosti. Je jasné, že jako občan máte své názory, politické přesvědčení. Ale na Radě ČT musíte vše potlačit. Pokud se prokáže, že se politicky angažuje, musí odejít. Vítám, že Jan Bartošek tím, že si vzal pauzu do konce jednacího dne na rokování poslaneckého klubu KDU-ČSL, zablokoval volbu nových členů České televize. Kvůli kauze Hany Lipovské se z volby stává citlivé téma a my musíme získat i určitý nadhled. Navíc zcela reálně hrozí, že radu ČT by posílili komunisté, hnutí ANO a SPD. Museli jsme zareagovat.

HAMÁČEK MOHL DÁT INSPEKCI NÁVOD, JAK ROZHODNOUT

Bavili jste na Sněmovních výborech pro bezpečnost a obranu, jaký postoj k počínání radní Lipovské zaujmete?

Pochopitelně, že jsme celou věc řešili a i výbor pro obranu v čele s předsedkyní Janou Černochovou (ODS) souhlasí, abychom věc neřešili, když ji prošetřují orgány činné v trestním řízení. Paní Lipovská se obrátila na policii, a tak není důvod, aby se do případu zapojovaly oba výbory, tedy jako bezpečnostní, tak i na obranu. Nechceme být součástí nějakých podivných her. Vše je tedy na policii.

Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) chce po Generální inspekci bezpečnostních sborů (GIBS), aby prověřila policejní ochranu pro radní České televize Lipovskou. Vzápětí však na svůj twitter napsal: „Jsem přesvědčen, že šetření ukáže, že policie nijak nepochybila.“ Nepopírá zmíněné prohlášení logiku? Hamáček chce dát případ prošetřit, ale vzápětí sdělí, že policie nepochybila. Neovlivňuje takovou rétorikou vyšetřování?

Také mně zmíněné vyjádření připadá podivné, ale pan Hamáček je podobnými výroky coby ministr vnitra známý, a tak mě zase tolik nepřekvapil. Je ale jasné, že pokud napíše, že policie nepochybila, může ohrozit nezávislost inspekce. Do vyšetřování by neměl vůbec vstupovat a už vůbec jej nikterak komentovat. Mám pocit, že svým výrokem dal návod, jak má GIBS postupovat a rozhodnout. Ale jedná se čistě o můj názor.

Jan Hamáček @jhamacek Obrátím se na GIBS se žádostí, aby prověřila postup pražské policie ve věci paní Lipovské. Jsem přesvědčen, že šetření ukáže, že policie nijak nepochybila. 13. dubna 2021 v 08:26 like retweet odpovědět

Zeptám se vás na rovinu. Ohrožuje Hana Lipovská nezávislost České televize?

Jistě pochopíte, že nemohu jen tak prohlásit, že by paní Lipovská ohrožovala nezávislot České televize, neboť nedisponuji žádnými důkazy. Odpověděl bych trochu jinak. Pokud má Rada České televize podezření, že ji její členka svým nestandardním jednáním poškozuje, pak by ji měla legitimně odvolat. Česká televize má řadu problémů, které se nyní díky jedné radní vůbec neřeší, a vše se bohužel odkládá. To mně na celé kauze vadí nejvíce a dost mě to mrzí.

Radní uvedla, že se kromě osoby generálního ředitele Petra Dvořáka cítí být ohrožena i podnikatelským prostředím, ve kterém se šéf ČT pohybuje. Patrně tak skrytě narážela na investiční skupinu PPF. Mimochodem je zajímavé, že do roku 2019 působila pět let coby externí analytička Institutu Václava Klause. Hlavním sponzorem Klausova institutu je přitom právě PPF. Tehdy ji tato vazba nevadila…

Paní Lipovská tím vyslala jednoznačný signál, že nepochopila, co výkon její funkce obnáší a jak by se jako veřejná osoba měla chovat. Jde totiž o velice prestižní pozici.

Radní také bez důkazů podle serveru Aktuálně.cz uvádí, že společnost Gopas, kterou Dvořák v devadesátých letech založil, je napojená na jiné firmy zapletené do kriminálních kauz. Jak někdo bez relevantních podkladů něco tak závažného může prohlásit?

Bohužel se musím opakovat. Paní Lipovská zřejmě neví, jak se veřejná osoba v kontrolním orgánu, v němž zastupuje veřejnost, má chovat a vystupovat. Takové výroky jsou opravdu nepřístupné, zvláště, když nemáte důkazy. Forma její prezentace a rétoriky je jak vůči České televizi, tak i jejímu generálnímu řediteli Petru Dvořákovi neuctivá.