Rakousko od středy nebude pro cestující z České republiky vyžadovat karanténu

Pro cestující z Česka do Rakouska dosud platila po příjezdu desetidenní karanténa, kterou bylo možné ukončit po pěti dnech negativním PCR či antigenním testem. Výjimky platily pro pendlery a obchodní cesty.

Do karantény od středy nemusí lidé, kteří do Rakouska cestují ze zemí s nízkým výskytem nových případů koronavirové nákazy. Kromě České republiky jsou mezi nimi například Německo, Francie, Belgie, Itálie, Slovensko, Maďarsko, Švýcarsko, Španělsko, ale také Jižní Korea nebo Austrálie. Z těchto zemí lze do Rakouska vyrazit z jakéhokoli důvodu, tedy i turistického.

"V mnoha zemích infekce ustupuje, a proto můžeme souběžně s otevíráním uvnitř země přistoupit k uvolnění při cestování do Rakouska," uvedl dnes rakouský ministr zdravotnictví Wolfgang Mückstein.

Pokud cestující do Rakouska nemůže předložit doklad o očkování, o prodělání nemoci, nebo negativní test, musí se nechat otestovat do 24 hodin. Doklad o očkování musí být vystaven v anglickém nebo německém jazyce. Totéž platí o lékařském potvrzení o prodělání nemoci covid-19 v posledních šesti měsících. Rakousko uznává očkování látkami, které schválila Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) nebo Světová zdravotnická organizace (WHO). Mezi nimi není například ruský Sputnik V.

Lidé, kteří do Rakouska přicestují z Chorvatska, Litvy, Nizozemska, Švédska nebo Kypru musí také předložit některé ze tří zmíněných potvrzení. Do karantény nemusí očkovaní a uzdravení. Ti, kteří se při příjezdu prokážou jen negativním testem, musí ještě navíc i do karantény, z níž se lze vysvobodit po pěti dnech dalším testem s negativním výsledkem.

Z Brazílie, Indie a Jihoafrické republiky smí do Rakouska cestovat v zásadě jen jeho občané nebo lidé, kteří mají v alpské republice trvalý pobyt.