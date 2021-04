Rakousko plánuje rozvolnění v půli května, naznačil Kurz

V Rakousku bude do konce týdne alespoň první dávkou naočkovaný každý třetí zájemce o vakcínu proti covidu-19. Řekl to dnes kancléř Sebastian Kurz. Očkování lidí starších 65 let bude v některých spolkových zemích brzy dokončeno, dodal lidovecký šéf rakouské vlády.