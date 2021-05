Rána nejen pro Slavii, ale také pro reprezentaci. Provod asi přijde kvůli zranění o Euro

O rozsahu zranění, které si Provod přivodil bez cizího zavinění v zápase na Andrově stadionu na Hané a o jeho následcích informoval veřejnost na svém twitterovém účtu šéf Slavie Jaroslav Tvrdík. "Sportovní tragédie pro Lukáše Provoda i velká ztráta pro Slavii. Magnetická rezonance potvrdila utržený křížový vaz i meniskus. Operace v ÚVN v nejbližších dnech. Lukáši, máš naši absolutní podporu!" napsal konkrétně.

Slávista, kterého tak čeká šest až osm týdnů rekonvalescence, tak musel v duelu s Olomoucí předčasně ze hřiště a to ve 31. minutě. Ani jeho ztráta nakonec Slavii nezlomila v zápase natolik, aby poprvé v této sezóně třeba prohrála a naopak vyhrála 1:0.

Čtyřiadvacetiletý fotbalista Provod patří mezi největší současné opory sešívaných a patří k těm, kteří se svými výkony nejvíce zasloužili o třetí mistrovský titul pro Slavii v řadě. Kromě toho pomohl i postupu Pražanů až do finále MOL Cupu, stejně tak jako až do čtvrtfinále Evropské ligy. Poprvé přišel do Slavie v září 2019 z Českých Budějovic, kde hostoval z Viktorie Plzeň. A od té doby ve 41 soutěžních zápasech v dresu červenobílých pětkrát skóroval.

V poslední době zaujal svými výkony i reprezentačního kouče Jaroslava Šilhavého, který ho nominoval do základní sestavy ve třech posledních zápasech a to včetně do toho s Belgií, kde svým gólem pomohl k senzační remíze 1:1. Stalo se tak v rámci kvalifikace na MS 2022. Celkem pak Provod pod Šilhavým nastoupil do sedmi reprezentačních zápasů.