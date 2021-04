Rath na rozhodnutí o omluvě počká nejméně půl roku

Hlasování poštou pro Čechy v cizině navrhne do novely jen 14 senátorů

Senát patrně schválí beze změn novelu, která má doplnit nezbytná pravidla pro říjnové volby do Sněmovny. Korespondenční formu hlasování pro Čechy v cizině navrhne nyní prosadit jen 14 senátorů v čele s Markem Hilšerem z klubu Starostů, který má 24 členů. Hilšer to dnes řekl novinářům. Podle něj by hlasování poštou mohlo využít až půl milionu českých občanů, kteří jsou v zahraničí trvale, pracovně nebo na studiích.