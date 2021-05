RECENZE: Armáda mrtvých je zpackaný pokus Zacka Snydera o zombie řežbu

Svět zachvátila zombie apokalypsa a města ovládly hordy oživlých mrtvých. Lidé přežívají v táborech, které jsou obehnány provizorními hradbami. Armáda plánuje zdrcující bombardování, které má pohybující se hordy zastavit. A to nejlepší, co Vás, jako kriminálního bosse, může napadnout, je poslat tým padouchů, aby vybrali sejf kasina a nechali po svém zločinu zamést stopy kobercovým bombardováním.

Bylo by snadné začít trhat stránky špatně napsané knihy, ale tak jednoduché to není. Scénář má řadu děr, a především cesta antihrdinů k sejfu, je procházkou náhodnými kulisami. Kdyby se vše vzalo a přeskládalo úplně jinak, nic by se nestalo. Dalším nešvarem jsou dialogy, které bourají atmosféru a působí jako náhodné vsuvky. V kombinaci s neustále rozmazaným pozadím, se jedná o docela nepříjemnou podívanou.

Na druhou stranu, heist s armádou zombie zní na papíře zatraceně dobře, ale první hodina a půl je jen velkou nudou. Během níž skupina lidí kráčí zpustošeným městem, přičemž pořadí lokací je zcela náhodné. Prostor, během něhož by měla být vybudován vztah s hrdiny je celkem promrhán. A když omrzele pohlížíte na zbývající čas, zjistíte, že Vás čeká dalších šedesát minut, říkáte si, že kdyby teď vypuklo velké finále a dvacet minut nakládačky pochodujícím panákům, bylo by vše celkem v pořádku a mohli byste jít spát s pocitem, že jste nezabili celý večer touhle blátivou nudou.

Armádě mrtvých se nedá upřít snahu vypadat velkolepě. Kdyby byl na place přítomen dramaturg nebo producent, který by Snydera trochu srovnal v jeho potřebě nabubřelého šimrání vlastního ega, dopadnul by snímek mnohem lépe.

Také při volbě herců to chtělo mít trochu citlivější ruku. Dave Bautista nemá takový herecký repertoár, aby utáhnul hlavní roli. Navíc, když k tomu připočteme celkem nevýrazné vedlejší postavy, s nimiž nemáte žádný vztah, je zřejmé, že něco nefunguje.

Technické okénko

Ještě, než přikročíme k závěrečnému hodnocení, pokusme se odpovědět na otázku, proč má snímek tak zasněný vizuál. Podle zpráv ze zákulisí, Zack Snyder natočil většinu filmu na vintage objektivy Canon s clonovým číslem f0.95. Nejpatrnější je malé hloubka ostrosti u rozhovorů, při nichž je někdy postava zcela mimo rovinu ostrosti. Navíc, tyto stará skla mají poměrně nervózní bokeh (rozmazání pozadí), který vytváří poměrně schizofrenní dojem. Především na velký úhlopříčkách je neustále neostrý obraz hodně nepříjemný a nutí diváka stále hledat ostrý kousek. Snyder si sice za svým výsledkem stojí a vydává jej za autorskou vizi a záměr, ale z pohledu diváka nelze říct, že by se jednalo o správné rozhodnutí. Armáda mrtvých rozhodně není snímkem, k němuž se hodí umělecké hrátky s obrazem.

Snímek, který měl rozpočet i ambice na to, aby z něj byla zábavná akční podívaná, se nakonec rozpadá v béčkové pobíhání po městě, kosení náhodně nabíhajících nepřátel k čemuž si připočtěte zasněně zamlžené dialogy. Přitom by stačila trochu razantnější ruka střihače, dvě a půl hodiny stáhnout někde ke dvěma hodinám a výsledný dojem by byl o stupeň či dva lepší. Měli byste Armádu mrtvých vidět? Těžko říct, ale při současné nouzi je dobré i béčkové likvidování zombie na Netflixu.

Celkové hodnocení: 50 %

Army of the Dead

Režie: Zack Snyder

Scénář: Zack Snyder, Shay Hatten, Joby Harold

Kamera: Zack Snyder

Hudba: Junkie XL

Hrají: Dave Bautista, Ella Purnell, Ana de la Reguera, Garret Dillahunt, Omari Hardwick, Tig Notaro, Hirojuki Sanada, Nora Arnezeder, Theo Rossi, Raúl Castillo, Matthias Schweighöfer, Huma Qureshi, Chelsea Edmundson, Michael Reid MacKay, Danielle Burgio, Shayna Ryan a další.