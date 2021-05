RECENZE: Disfunkční Rodina na baterky zachraňuje svět před vzbouřenými roboty

Katie Mitchell je talentovaná mladá slečna, která se připravuje na odjezd na vysokou školu. Natáčí zábavné kraťasy, do nichž obsazuje svého bratra, maňásky a dokonce i psíka Monchiho. Ale nikdo v jejím okolí nedokáže její práci ocenit. Když se jí však ozvou její budoucí spolužáci, jež jsou z jejich filmečků nadšení, začne se Katie těšit, až vypadne z domu a prostředí, které ji nerozumí.

Její otec Rick je nadšenec do přežití v přírodě a s dospívající Katie si nerozumí. Ale před odjezdem Katie se rozhodne, že se pokusí opravit pošramocené vztahy s dcerou. Proto ji zruší letenky a rozhodne se ji do Los Angeles odvést autem. Na výpravu se nakonec vydává celá rodina i s vypaseným psíkem a roadmovie může začít.

Rozehrané rodinné drama o vztazích záhy přerušuje vzpoura strojů, které oživí umělá inteligence Pal. Mitchellovým se s trochou štěstí podaří před stroji schovat, ale nemohou se dohodnout, co dělat dál. Stroje unášejí lidí v kapslích a plánují je vystřelit do vesmíru, čemuž chce Katie zabránit. Naopak Rick se chce zabarikádovat v benzínce a pokusit se tam přežít co nejdéle. Katie však nakonec přesvědčí celou rodinu a všichni se vydávají na nebezpečnou cestu k záchraně lidstva.

Najít nějaké výraznější vady snímku je těžké. Na několika místech se sice děj začne rozpadat, ale autorům se vždy podaří na poslední chvíli se ctí vybruslit a snímek začne opět fungovat. Vlastně jediným defektem filmu je jeho přepálenost. Pořád se něco děje, různě se objevují pomrknutí narážející na známé skutečnosti a snímek tak působí až přehuštěně.

Film sice kopíruje tradiční schémata, ale naštěstí jsou obaleny zajímavým obsahem, takže šablonovitost je poměrně dobře ukryta pod barvami hýřícím povrchem. Na druhou stranu, následování zaběhnutých postupů pomáhá v orientaci mladým divákům.

Vizuální koncepce snímku trochu vybočuje z dnešních trendů a kombinuje moderní animaci postav s usedlejším „kresleným“ pozadím, které dává filmu specifický nádech. Výsledkem je velmi příjemným dojmem působící svět, na něhož se hodně hezky dívá. Ale takové prolínání moderních a tradičnějších postupů nemusí sedět každému.

Za nadanými tvůrčím duem (Michael Rianda, Jeff Rowe) stáli zkušení producenti Phil Lord a Christopher Miller, kteří dokázali udržet ambiciózní dvojici na uzdě. Výsledkem je zábavná roadmovie, během níž se rodinka snaží zachránit lidstvo před invazí robotů a obnovit rodinné vztahy. Tvůrci jsou známí tím, že dokážou do děje promítnout množství popkulturních a sociálních odkazů a nejinak je to i v případě tohoto snímku. Díky tomu si Rodinu na baterky užijí nejen děti ale i rodiče. Rodina na baterky je horkým adeptem na animovaný snímek roku.

Celkové hodnocení: 85 %

The Mitchells vs. the Machines (2021)

Hrají: Abbi Jacobson, Danny McBride, Maya Rudolph, Michael Rianda, Eric André, Olivia Colman, Fred Armisen, Beck Bennett, Chrissy Teigen, John Legend, Charlyne Yi, Conan O'Brien, Sasheer Zamata, Madeleine

Režie: Michael Rianda, Jeff Rowe

Scénář: Michael Rianda, Jeff Rowe

Produkce: Phil Lord, Christopher Miller

USA / 2021 / 114 min / animovaný, dobrodružný, komedie, rodinný, sci-fi