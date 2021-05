RegioJet předpokládá, že v červenci bude cestujících jako před pandemií

Dopravce odhaduje, že v červenci se počty cestujících vrátí na úroveň před koronavirovou pandemií. V tiskové zprávě o tom dnes informoval mluvčí společnosti Aleš Ondrůj. Obnovení spojů do zahraničí chystá také železniční dopravce Leo Express.

RegioJet počítá v létě s plným rozsahem a očekává podobně vysoký zájem o cestování jako loni. Na letní vlakový spoj do Chorvatska, který poprvé vyjede 28. května, se již prodalo přes 20.000 jízdenek. "Až o 25 procent se aktuálně každý týden zvyšuje počet cestujících. Tento týden se již počty cestujících a tržby za jízdné dostaly na úroveň z poloviny loňského září, kdy ještě byla školní výuka a nebyla zavedena zásadní omezení. RegioJet má aktuálně v provozu již více než 80 procent vlakových spojů a během následujících dní dá do provozu většinu zbývajících spojů, a to včetně nočního vlakového spoje Praha – Ostrava – Žilina – Košice a zpět," informoval Ondrůj.

Leo Express obnoví od 14. května částečně provoz vlaků na Slovensko. Při dalším zlepšování epidemické situace chce poté začít znovu jezdit také do polského Krakova. Na tuzemských tratích nyní dopravce vypravuje asi 80 procent svých dálkových spojů.

Dopravci po uvolnění některých vládních opatření proti šíření koronaviru začali s obnovováním dopravy už v minulých týdnech. České dráhy od 7. května znovu posílí spoje na páteřní trase mezi Prahou, Olomoucí a Ostravou. RegioJet už dříve zintenzivnil provoz na železnici mezi Prahou a Moravou, vedle toho postupně obnovuje i své autobusové linky, a to i do zahraničí. Autobusové linky postupně obnovuje například i FlixBus.