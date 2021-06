Regulace sportu, koupališť a wellness byla nezákonná, řekl Nejvyšší správní soud

Havlíček by chtěl ministerstva průmyslu a dopravy sloučit do jednoho rezortu

Vicepremiér, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy Karel Havlíček (za ANO) by chtěl ministerstva průmyslu a dopravy sloučit do jednoho rezortu. Vzniklo by tak podle něj silné ministerstvo hospodářství. Havlíček to dnes řekl novinářům v Ostravě.