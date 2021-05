Rekonstrukce státu žádá transparentní výběrové řízení na nového šéfa žalobců

Nový nejvyšší státní zástupce by měl vzejít z transparentního výběrového řízení, doporučila platforma Rekonstrukce státu. Nástupce Pavla Zemana by podle ní měla určit výběrová komise složená z odborných nominantů vládních i opozičních stran. Iniciativa to dnes uvedla v tiskové zprávě s tím, že ústní část výběrového řízení by měla být veřejná.