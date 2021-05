Remíza s Příbramí byla poslední kapkou. Ve fotbalové Plzni skončil trenér Adrián Gula

Kdo místo Guly? Mluví se o návratu bývalého reprezentačního kouče, po boku by měl mít Horvátha

Prakticky ihned poté, co se oznámilo, že u fotbalistů Plzně skončil kouč Adrián Gula po nevydařených výkonech jeho mužstva z poslední doby a především po sobotní domácí remíze s Příbramí 3:3, začala vyplouvat na povrch jména jeho možných nástupců. Mluvilo se třeba i hráčské legendě Viktoriánů Pavlu Horváthovi jako možném hlavním trenérovi, podle zákulisních informací to ale spíš vypadá, že bude asistentem a to Michala Bílka, bývalého reprezentačního kouče, jenž je nejvážnějším kandidátem.