Může Izrael bombardovat Gazu a získávat přátele v Perském zálivu?

Zástupci arabských států společně odsoudili zásahy izraelské policie proti palestinským věřícím u jeruzalémské mešity Al-Aksá a izraelské bombardování Pásma Gazy, jež trvá už týden.

Ve Spojených arabských emirátech i Bahrajnu, které loni pod záštitou USA navázaly diplomatické vztahy s Izraelem, oficiální kritiku Izraele ale nyní často z řad veřejnosti provází i vyváženější kritika, jež zahrnuje ostrá slova proti druhé straně konfliktu, píše Reuters.

Ve Spojených arabských emirátech, které se již delší dobu vymezují proti politickým islamistickým hnutím, kritika Hamásu, jenž vládne v Pásmu Gazy, někdy dokonce připomíná tu izraelskou.

"Hamás vypouští rakety z civilních čtvrtí a když přijde odpověď, křičí 'kde jsou Arabové a muslimové?' Udělali jste z Gazy hřbitov pro nevinné a děti," napsal na twitteru Vasím Júsif, který je ve SAE populární muslimský duchovní a má na twitteru 1,6 milionu sledujících.

Další obyvatel SAE Munsír Šihhhí napsal: "Nebudu podporovat nebo soucítit s žádnou teroristickou skupinou, jako je Hamás, ať už jde o jakoukoliv věc, i když je zaobalena jako humanitární nebo náboženská. #Ne terorismu".

Na sociálních sítích se dokonce mezi některými araby začal šířit hashtag "#Palestine Is Not My Cause" (volně přeloženo: Palestina není má věc).

V Saúdské Arábii ale patrně tyto pocity příliš nerezonují. Předpokládá se, že tato největší, nejbohatší a nejvlivnější monarchie regionu loni tiše posvětila rozhodnutí Bahrajnu a Spojených arabských emirátů navázat vztahy s Izraelem. Sama však Izrael neuznala a zdá se, že pravděpodobnost takového kroku se teď výrazně snížila, alespoň ve střednědobém horizontu.

Mnoho Saúdských Arabů reagovalo na hashtag "Není to má věc" sdílením snímku krále Salmána s jeho citátem: "Palestinská věc je pro nás na prvním místě".

Saúdskoarabská státní televize 13. května odvysílala záběry imáma, který se v Mekce modlil za palestinské vítězství nad "nepřítelem Boha". Ještě méně než před rokem přitom prominentní imám v Saúdské Arábii odrazoval od rétoriky namířené proti Židům.

Spolupracovník britského think tanku Chatham House Neil Quilliam se domnívá, že pro Saúdskou Arábii je nyní nepředstavitelné uvažovat o navázání vztahů s Izraelem, a bude tomu tak alespoň pár let.

Loňské uznání Izraele Spojenými arabskými emiráty, Bahrajnem a následně Súdánem a Marokem Palestinci odsoudili s tím, že představuje ustoupení od společné arabské pozice, podle níž může mír s Izraelem nastat pouze za předpokladu, že se vzdá okupovaného území.

Spojené arabské emiráty a Bahrajn tvrdily, že jejich dohody budou nakonec prospěšné Palestincům, a to i proto, že Izrael slíbil, že upustí od plánů anektovat část Západního břehu Jordánu.

Devětadvacetiletý Abar Rahmán Tuadžrí ze Saúdské Arábie se domnívá, že státy, které se usmířily s Izraelem, by to "skutečně měly přehodnotit", jelikož se Izraeli "nedá věřit, že sliby dodrží". "V jednotě je síla, takže pokud by se arabské a muslimské země spojily, konflikt by skončil. Mohlo to skončit už dávno, kdyby tak učinily," řekl agentuře Reuters.

Spojené arabské emiráty a další země, ale pravděpodobně do nové politiky investovaly příliš mnoho, aby nyní náhle otočily.

Dohody otevřely vzájemný turismus, obchod a spolupráci v různých odvětvích od energetiky po technologie. Investiční fond Spojených arabských emirátů plánuje koupit podíl v izraelském plynovém poli a dubajská společnost se uchází o přístav v severoizraelské Haifě.

Abdalchálik Abdalláh, které je prominentní komentátor ve Spojených arabských emirátech, se domnívá, že podepsání diplomatických dohod je nevratné. "Bylo zcela jasné, že to bylo v souladu s národními prioritami a strategickými zájmy SAE, takže není cesty zpět," uvedl.