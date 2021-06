Řidiči po půl roce nakoupili téměř tři miliony elektronických známek

Vědkyně: Že Česko neuspělo u Arktické rady, je zklamání, výzkum to neohrozí

Fakt, že se Česku nepodařilo získat pozorovatelský status v Arktické radě, je zklamání, šance se zdály vysoké. Výzkumy českých vědců v Arktidě to však neohrozí, byť status by přinesl nové možnosti spolupráce. ČTK to sdělila polární vědkyně Marie Šabacká z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Podobně se vyjádřila i expertka na arktickou oblast Barbora Halašková z Masarykovy univerzity v Brně.