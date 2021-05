Rok před vypuknutím epidemie pravidelně sportovala třetina Čechů

V porovnání s údaji z roku 2014 se počet obyvatel starších 15 let, kteří sportují aspoň jednou týdně a nejméně deset minut v kuse, v roce 2019 téměř nezměnil, přibylo ale sportujících mezi střední a starší generací a naopak jich ubylo mezi mladými. O něco více sportovali muži než ženy. Vyplývá to z informací Českého statistického úřadu (ČSÚ), který je dnes poskytl ČTK.

Ve věkové kategorii 15 až 24 let bylo před dvěma lety 63 procent aktivních sportovců, to je o pět procentních bodů méně než v roce 2014. O šest bodů na 48 procent se snížil také počet aktivně sportujících ve věku 25 až 34 let. Naopak o pět bodů na 48 procent přibylo sportujících v kategorii 35 až 44 let. S přibývajícím věkem zapojení do sportovních aktivit kleslo, přesto bylo starších aktivních lidí více než v roce 2014. Před dosažením 54 let se v roce 2019 sportu věnovalo 37 procent populace a před dosažením 64 let 23 procent, to je o šest, resp. čtyři procentní body více než v roce 2014. Sportovců ve věku 65 až 74 let bylo před dvěma lety 17 procent, což je proti roku 2014 nárůst o čtyři body. Počet sportovců starších 75 let se nezměnil, bylo jich kolem šesti procent.

Podle Milana Dedery z odboru statistik rozvoje společnosti ČSÚ činil průměrný čas strávený sportováním v roce 2019 tři hodiny a 13 minut, ale průměrnou délku zvyšovali lidé, kteří se sportu věnovali mnoho hodin týdně. "Medián, tedy prostřední hodnota celkového času stráveného sportem, se v roce 2019 pohyboval okolo dvou hodin," uvedl Dedera. Maximálně dvě hodiny týdně strávilo pohybem 55 procent lidí, kteří sportovali aspoň jednou týdně.

Mezi sportovkyněmi se sportovním aktivitám věnovaly jednou nebo dvakrát týdně dvě třetiny žen. U sportujících mužů byl vyšší podíl těch, kteří se sportu věnovali více dní v týdnu, přičemž 45 procent mužů sportovalo třikrát týdně a častěji, uvedli statistici.

Podle velikosti členské základny sportovních svazů byly v ČR nejoblíbenějšími sporty fotbal a atletika, přičemž oba sporty byly převážně mužskou doménou. Ženy se pak častěji než muži v rámci organizovaných sportovních aktivit věnovaly volejbalu nebo jezdectví.

Přibližně 89 procent Čechů sleduje sport jako diváci a 41 procent lidí navštíví aspoň jednou za rok nějakou sportovní akci naživo, doplnili statistici.