Rušení patentů na vakcíny je krádež duševního vlastnictví, píše deník

Ve svém komentáři to píše americký ekonomický list The Wall Street Journal (WSJ).

"Elizabeth Warrenová mluví pravdu. Připouští, že zrušení platnosti patentů u vakcín je o krádeži veškerého duševního vlastnictví farmaceutických firem," začíná svůj komentář redakční rada WSJ. Nápad zrušit patenty k vakcínám prosazuje prezident Joe Biden, zvolený za Demokratickou stranu.

"Zvláštní ochrana (duševního vlastnictví) farmaceutických firem je mnohem závažnější než samotný covid-19," řekla minulý týden Warrenová při slyšení v Senátu, kterého se zúčastnila také americká obchodní zmocněnkyně Katherine Taiová. "Myslím, že nadešel čas, aby se naši obchodní vyjednavači chopili vůdčí role a aktivně stanovovali pravidla, která americkým rodinám sníží ceny léků."

Jaká zvláštní ochrana? ptá se redakční rada amerického listu. Výrobcům léků se podle pravidel Světové obchodní organizace (WTO) dostává menší ochrany duševního vlastnictví než jiným firmám, což nízkopříjmovým zemím umožňuje donutit výrobce léků, aby jim v mimořádných situacích poskytovali k patentům licence. Progresivisté ale věří, že ochrana duševního vlastnictví by u léků vůbec neměla existovat a že jejich výrobci by neměli být odměněni za léta riskantních investic a za inovaci.

Jak vysvětluje massachusettská senátorka Warrenová: "My bojujeme za uvolnění pravidel (ochrany duševního vlastnictví) - pravidel, která v první řadě vůbec neměla existovat." Anebo jak to vyjádřil oregonský senátor Ron Wyden: pravidla ochrany duševního vlastnictví by měla "podporovat společné dobro." A co je to společné dobro, to bude podle všeho definovat... Ron Wyden.

Progresivisté nebyli schopni přesvědčit většinu v Kongresu, aby zrušil patenty k výrobě léků, a tak se to snaží prosadit přes obchodní smlouvy - a začínají u WTO uvolněním patentů k vakcínám. Vzpomeňme si, jak demokraté loni trvali na tom, aby Trumpova administrativa odstranila z obchodní dohody mezi USA, Mexikem a Kanadou opatření, které chrání práva duševního vlastnictví u biologických léků.

Senátorka Warrenová má pravdu, když říká, že výrobci léků "kvůli tomu rušení platnosti patentů na vakcíny proti covidu kolem sebe kopou a ječí." Ti výrobci se totiž obávají krádeže, kterou chystá americká vláda. Strach ale mají i z toho, že i další země, včetně Indie a Číny, pak budou mít možnost zneužívat jejich inovací a komplikovat jim snahy zajistit si kapitál na budoucí investice - a na budoucí vakcíny.

Výrobci vakcín už poskytli patenty desítkám dalších výrobců po celém světě, zvýšit výrobu ale zabere nějaký čas. Umožnit výrobu vakcín firmám bez licence může být na úkor bezpečnosti těchto látek. Proto například i evropští lídři, jako je německá kancléřka Angela Merkelová a francouzský prezident Emmanuel Macron, s Bidenovým návrhem na zrušení patentů nesouhlasí. Evropští liberálové nechtějí, aby jejich farmaceutické korunní klenoty skončily v rukách Číňanů, i když je to americkým progresivistům jedno, uzavírá svůj komentář redakční rada WSJ.