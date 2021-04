Ruská média citují hlavně Zemanova slova o chybějících důkazech

Tvrzení českých tajných služeb, že ze dvou výbuchů vrbětických skladů jsou důvodně podezřelí agenti ruské vojenské rozvědky GRU, stálo přitom minulý týden u zrodu diplomatické roztržky mezi Českem a Ruskem. Praha nejprve vyhostila 18 pracovníků ruského velvyslanectví, kteří podle českých úřadů pracovali pro tajné služby, a poté Moskva vykázala 20 zaměstnanců českého velvyslanectví.

Podle zprávy Bezpečnostní informační služby (BIS) neexistují důkazy ani svědectví, že by ruští agenti byli ve vrbětickém areálu, řekl mimo jiné Zeman v dnešním televizním projevu.. "Z toho ovšem nevyplývá, že podezření z jejich účasti není vážné," poznamenal zároveň ve zhruba desetiminutové řeči. "To, že BIS neprokázala jejich účast, neznamená, že do vrbětického areálu nevnikli," dodal.

"Český prezident uvedl, že neexistují žádná data o agentech z Ruska ve Vrběticích," píše ruská tisková agentura Interfax. Dodává, že Zeman zdůraznil, že Bezpečnostní a informační služba nemá důkazy o tom, že ruští agenti oblast Vrbětic navštívili.

Podobně o projevu českého prezidenta referuje agentura TASS, která mimo jiné cituje Zemanova slova, že Bezpečnostní informační služba se o incidentu ve Vrběticích za posledních šest let ve svých výročních zprávách nezmínila. TASS zároveň upozorňuje, že podle prezidenta ale nelze říci, že podezření ze zapojení dvou zahraničních agentů není vážné, a je nutné toto podezření vyšetřit.

Agentura Ria Novosti zprávu o Zemanově projevu zahajuje upozorněním na jeho slova o dvou verzích příčin explozí ve Vrběticích: neodborné zacházení s municí a činnost agentů zahraničních tajných služeb.

Většinou s odvoláním na tiskové agentury o Zemanově vystoupení informují rovněž některé ruské zpravodajské servery jako Kommersant, Meduza, RBK nebo Vesti.