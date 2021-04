Ruská média sledují přípravu vyhoštěných českých diplomatů k odjezdu

ROZHOVOR – Předsedkyně Sněmovního výboru pro obranu Jana Černochová (ODS) považuje možné zapojení ruské tajné služby GRU do výbuchu muničního skladu ve Vrběticích na Zlínsku z roku 2014 za závažné porušení české bezpečnosti a státní svrchovanosti. „Jsme postaveni do situace, v jaké jsme ještě nebyli. Jde o akt státního terorismu. Zaráží mě, že prezident Miloš Zeman si ke svému vyjádření vzal týden na rozmyšlenou. Jeho mlčení vyznívá tak, jakože mu chybí instrukce z Moskvy. Hlava státu by se jako první měla postavit za své občany,“ říká v rozhovoru pro EuroZprávy.cz Jana Černochová.