Ruská policie ukončila pouliční výstavu upozorňující na represe

ODS by byla pro co nejrychlejší vypsání tendru na stavbu nového bloku Jaderné elektrárny Dukovany. V pořadu Otázky Václava Moravce v České televizi to dnes řekl její první místopředseda a šéf poslanců Zbyněk Stanjura. Vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) by osobně byl pro, o věci hovoří s premiérem Andrejem Babišem (ANO).