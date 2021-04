Ruská policie zadržela při protestech na podporu Navalného přes 1700 lidí

Znovuotevírání obchodů a služeb nesmí podle ministerstva školství předběhnout návrat dětí do škol, který vláda již dříve označila za svou jasnou prioritu. Za klíčové úřad považuje, aby se do lavic mohli co nejdříve vrátit žáci druhých stupňů základních škol, ostatní ročníky škol vysokých a více se otevřely školky. ČTK to dnes řekla mluvčí ministerstva Aneta Lednová.