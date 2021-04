Ruského velvyslance seznámí s reakcí Prahy na vyhoštění nový ministr Kulhánek

Kulhánek má velvyslanci tlumočit protest proti postupu Ruska poté, co Česko kvůli možnému zapojení ruských agentů do výbuchu muničních skladů ve Vrběticích v roce 2014 vyhostilo 18 pracovníků ruské ambasády, kteří podle českých úřadů pracovali pro tajné služby. Rusko v odvetném kroku vyhostilo 20 zaměstnanců české ambasády v Moskvě, což podle Hamáčka paralyzovalo chod tohoto úřadu.

Co konkrétně Kulhánek ruskému diplomatovi sdělí, premiér nechtěl říct. "My s panem Hamáčkem jsme o tom diskutovali, máme to domluveno. Pochopitelně vám to nemohu říct,“ uvedl Babiš. Prezident Miloš Zeman jmenuje Kulhánka do ministerské funkce ve 14:00. Zmejevskij se má od něho jako první dozvědět o případné další české reakci.

Babiš dnes zopakoval, že reakce Ruska byla "velice agresivní", když Moskva vyhostila více diplomatů než Česko. "Musíme na to reagovat. My jsme svrchovaný stát, tyto věci si nemůžeme nechat líbit," řekl dnes premiér. Česko podle něj bude po Rusku, které zjištění českých bezpečnostních složek považuje za smyšlené, požadovat odškodnění za škody způsobené ničivou explozí ve Vrběticích. Návrh má vypracovat ministerstvo financí.

Zeman podle Babiše dosavadní kroky vlády v kauze Vrbětice jednoznačně podpořil, veřejně se má vyjádřit v neděli, což je podle mnohých za dané situace neúměrně pozdě. Babiš míní, že možná by bylo lepší, kdyby vystoupil o něco dřív, nicméně prezident se podle něj nyní s případem detailně seznamuje. V úterý v té souvislosti přijal například policejního prezidenta Jana Švejdara.