Rusko podle Kremlu nestrpí chování Česka, Bulharska a Pobaltí

Česko vyhostilo 18 ruských diplomatů, Rusko v odvětě 20 českých. Ruské diplomaty vypověděly také Slovensko, Litva, Estonsko, Lotyšsko a Bulharsko, které rovněž obvinilo Rusko z účasti na výbuších v bulharských skladech munice.

"To, co teď vyvádějí Češi, jak se k nim přidali Bulhaři, jak se k nim rámci té proslavené solidarity přidali Baltové a další - to nebudeme tolerovat. A my to už netolerujeme, což jasně předvádíme," řekl mluvčí Kremlu ruské státní televizi Pervyj kanal.

Peskov dodal, že prezident Vladimir Putin vyjádřil "přání Ruska mít dobré vztahy se všemi zeměmi", ale "bůhvíproč toto poselství zatvrzele nechtějí slyšet ani ve Washingtonu, ani v Bruselu, ani v evropských metropolích".

Peskov poté tiskové konferenci podle Kommersantu prohlásil, že libovolné kroky, které Moskva udělá, učiní pouze ve svém vlastním zájmu. Odmítl však upřesnit, jaká odvetná opatření by to mohla být. "Rusko reagovalo a bude reagovat. Rusko neponechá bez reakce podobné naprosto nepřijatelné provokační kroky a naprosto neodůvodněná, nedokázaná obvinění," dodal.

Peskov v televizi podle agentury TASS také řekl, že počínání Česka a Bulharska vyvolávají pouze "podráždění, lítost, nepochopení", ale i přání uvidět změny v "schizofrenním stanovisku" obou států. Obvinění na ruskou adresu označil za "naprosto neopodstatněný nesmysl a lež".

Mluvčí Kremlu vyjádřil uspokojení, že v tomto případě "nepřevládla agresivní evropská solidarita" a mnohé členské státy Evropské unie se snaží hodnotit situaci vyváženě a střízlivě . "Samozřejmě si uvědomujeme, že jistý tábor ´mladoevropanů´ v EU už roky předvádí naprosto nepřátelskou náladu vůči Rusku, ale doufáme, že to vyváží názor těch států, které tvoří základ EU a které jsou náchylné ke střízlivější analýze," prohlásil.