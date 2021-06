Rusové si pohráli s bezzubými Bělorusy 6:0. A dalším jejich soupeřem bude již ve čtvrtfinále Kanada

Rusko zahájilo svou cestu za jasným vítězstvím nad Běloruskem famózně. Už po 36 vteřinách zápasu se povedlo otevřít skóre Nestěrovovi, v páté minutě se pak gólmana Šostaka podařilo překonat Galimovovi, jenž tak tedy běloruského muže s maskou vyhnal ze své klece, 2:0 pro Rusko. Ovšem ani náhradní brankář Kolosov nezabránil ruskému gólovému ohňostroji. Provorov sice ještě nového běloruského hráče na ledě nepřekonal, Šalunov a Grigorenko už ale byli v tomto ohledu úspěšnější. Na 5:0 pak v 17. minutě zvýšil po rychlém protiútoku svou druhou přesnou trefou v zápase Nestěrov a bylo tak už prakticky rozhodnuto.

Následující dvě třetiny se tak už tento duel pouze dohrával a Rusové tak šetřili své síly na daleko těžší čtvrtfinálový mač. Takže pokud v první třetině zaznamenali Rusové celkem sedmnáct střeleckých pokusů, v té druhé už to byli pouze čtyři střely na bránu. A to i přesto, že měli k dispozici hned dvě početní výhody. Navíc si víc zachytal postupem času ruský brankář Samonov.

Do konce zápasu už se toho ale příliš neudálo, v 53. minutě se akorát i přes snahu Bělorusů vstřelit čestný gól povedlo zvýšit na konečných 6:0 Voronkovovi.

Mistrovství světa v ledním hokeji v Rize – konečný výsledek (1.6.2021):

SKUPINA A

Rusko - Bělorusko 6:0 (5:0, 0:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 1. Nestěrov (Grigorenko), 5. Galimov (Gavrikov), 10. Šalunov (Zadorov, Nestěrov), 11. Grigorenko (Slepyšev, Voronkov), 17. Něstěrov (Tarasenko, Barabanov), 53. Voronkov (Slepyšev, Grigorenko)

Kanada prohrála s Finskem až na nájezdy. Přitom otevřela skóre už po dvou minutách

První ostře sledovaný úterní duel skupiny A se hrál už v poledne, kdy se tedy střetli úřadující šampioni a jistí čtvrtfinalisté Finové. Ti nezačali dobře, neboť už od úvodních minut bylo na Kanaďanech vidět, jak moc jim záleží na tom, aby tento zápas zvládli. Už po dvou minutách totiž Vilardi poslal kotouč na pravý kruh Brandona Pirriho a ten tak dostal puk za záda přesouvajícího se gólmana Jussiho Olkinuoru, 1:0 pro Kanadu. Na její straně byla vidět střelecká převaha, která číselně byla vyjádřena následovně v první třetin: 18:5 pro „javorové listy“. Finský muž s maskou se ale nenechal nachytávat při každé kanadské střele, například při té od Troye Stechera, která navíc ještě byla tečována. V sedmé minutě se ocitl ve velké příležitosti před kanadským brankovištěm Jere Sallinen, jenž však nakonec minul. Kanada pak mohla zvýšit na 2:0 díky Connoru Brownovi, ale tomu se to během přesilovky nepovedlo.

Zatímco vstup do první dvacetiminutovky vyšel lépe Kanaďanům, vstup do té druhé zase Seveřanům. Právě tehdy se povedlo vyrovnat na 1:1 Ruotsalainenovi. Za chvíli mohl stav otočit střelou z otočky Iiro Pakarinen a blízko k tomu měl i Hannes Björninen. Tentokrát tedy třetinu ovládl střelecky finský tým a to poměrem 16:6, ale co to Finům bylo platné, když šla nakonec do vedení Kanada. Stalo se tak v 29. minutě, kdy se v přesilovce Brown rozhodl přihrávat zpoza branky. Tato příhra se od brankové konstrukce odrazila tak, že se kotouč dostal ke Comtoisovi a ten si tedy už se zakončením poradil, 2:1 pro Kanadu. Její brankář Kuemper si pak poradil se Lundellovou možností, stejně jako s následnou tečí Nika Ojamäkiho.

Protože se před koncem druhé třetiny nepodařilo zvýšit Pirrimu, mohlo se to podařit na začátku třetí třetiny Brandonu Hagelovi, ale mělo to stejný výsledek. V obrovské příležitosti se ocitl sám před brankou Ruohomaa, za chvíli se snažil vyrovnat Pokka. Proti Vilardiho střele na druhé straně pak zasáhl nejen lapačkou, ale i maskou Olkinuora. Velkou šanci měli Finové šest minut před koncem základní hrací doby po nahození Ohtamay, které bylo ztečováno čárovým rozhodčím, Kuemper ale zasáhl skokem na led lapačkou. Nakonec až čtyři minuty před sirénou se povedlo Finům vyrovnat, kdy se do odkryté branky trefil Ruotsalainen, 2:2.

Protože v následném nastavení své šance neproměnili Andrew Magniapane a Nick Paul, došlo na nájezdy.Tam se za Finsko trefili Oliwer Kaski, Saku Mäenalanen i Ruotsalainen, za Kanadu pak pouze Pirri a Vilardi.

Mistrovství světa v ledním hokeji v Rize – konečný výsledek (1.6.2021):

SKUPINA B

Kanada - Finsko 2:3 po sam. nájezdech (1:0, 1:1, 0:1 - 0:0)

Branky a nahrávky: 2. Pirri (Vilardi, Ferraro), 29. Comtois (Connor Brown, Mangiapane) - 22. Ruotsalainen, 56. Ruotsalainen (Lundell, Ojamäki), rozhodující sam. nájezd Ruotsalainen