Rusy před akcí ve Vrběticích mohl podporovat i Čech, agentům nahrál e-mail bez metadat, říká Zdechovský

Klíčové pro ruskou operaci ve Vrběticích bylo podle europoslance Tomáše Zdechovského, že dvojice agentů Anatolij Čepiga a Alexandr Miškin se na návštěvu muničního skladu v říjnu 2014 objednali e-mailem, který byl zbaven veškerých metadat, a to jim velmi nahrálo. „Nešlo tedy zjistit, odkud byl poslán. Ostrahu skladu bych z žádné nedbalosti nevinil, protože o skutečnosti, jakým způsobem lze poslaný e-mail vytrasovat, ví u nás asi tak jedno procento populace. Navíc Čepiga a Miškin vystupovali jako zbrojaři, poslali i povinný e-mail podmiňující vstup do areálu, a tak nebyli nikomu podezřelí,“ říká lidovecký místopředseda Tomáš Zdechovský, který se domnívá, že právě e-mailem bez metadat si zajistili anonymitu.

Příslušníci GRU dostali vyznamenání i byty zdarma

Opoziční politik soudí, že osmička agentů z jednotky 29155, jež spadá pod velení ruské vojenské rozvědky GRU, měla v České republice člověka, který byl před akcí ve Vrběticích úzce napojen na ruskou ambasádu v Praze. „Museli mít nějakou podporu, která jim zajistila falešné pasy, automobily i ubytování v hotelech. Je možné, že se mohlo jednat i o Čecha, ale zatím jde jen o určité podezření, které musí stoprocentně potvrdit policejní vyšetřování.“

Zdechovský si netroufne tvrdit, zda Rusové měli přímo v muničním skladu spojence, který jim 3. prosince 2014 umožnil operaci provést. Po první explozi z 16. října, k níž podle všeho nemělo úmyslně dojít, byl totiž sklad už přísně střežen. „Jedná se jen o spekulaci, do níž bych se nerad pouštěl. Tady se totiž pohybujeme na hodně tenkém ledě. Ale věřím, že i s touto variantou mohou vyšetřovatelé pracovat.“ Sám ale připouští tezi, že ve skladu nemuseli mít jištění. „Odpalovací zařízení jde složit na několik malých součástek, dobře je ukrýt, a tak nevykazujete žádnou pozornost,“ podotýká.

Člen poslaneckého klubu Evropské lidové strany je ale skálopevně přesvědčený, že za útokem na Vrbětice stojí Rusové. Zcela tak zavrhuje verzi o neopatrné manipulaci s municí, jak o ní ve svém nedělním projevu hovořil prezident Miloš Zeman. „Mému přesvědčení nahrává i fakt, že například příslušníci GRU Čepiga a Miškin obdrželi vyznamenání Hrdina Ruska. A stejně jako další agenti ještě navrch dostali za odměnu byty zdarma. Museli být tedy dost aktivní, když dostali takové bonusy.“ Ruská tajná služba GRU si vrbětický sklad vyhlédla kvůli zjištění, že v některých skladech se ukrývají zbraně či munice pro Ukrajinu, která tehdy byla v konfliktu s Ruskem. „Výzbroj měli nakoupit Američané a přes bulharského obchodníka Emiliana Gebreva transportovat na Ukrajinu.“ Podle tvrzení Respektu.cz však Gebrev ani jeho firma EMCO neusilovali o vyskladnění zbraní, které původně chtěli odkoupit Rusové.

O jména špionů zřejmě požádalo Zemanovo okolí

Jeden z nejvlivnějších Čechů v Bruselu soudí, že už na podzim loňského roku musel prezident Miloš Zeman, anebo jeho nejbližší okolí vědět, že do Vrbětic jsou zřejmě zapleteni ruští agenti. „Je totiž podivné, že v momentě, kdy policie přišla s vyšetřovací verzí o ruských agentech, tak Miloš Zeman či okolí Hradu požadovalo po Bezpečnostní informační službě (BIS) detaily o ruských zpravodajských operacích na našem území a dokonce konkrétní jména ruských špionů v České republice. Načasování požadavku s tehdejším podezřením do sebe zapadá.“ Zdechovský ale predikuje, že Zeman o informaci nemusel osobně požádat. „Pan prezident na mě působí unaveným dojmem a nezdá se mně, že by byl příliš orientovaný. Proto bych se spíše přikláněl k variantě, že se s požadavkem na BIS obrátil někdo z jeho okolí.“

Místopředseda volebního štábu trojkoalice SPOLU složené z ODS, KDU-ČSL a TOP 09 tvrdí, že agenti díky falešným pasům na jména Ruslan Tabarov a Nikolaj Popa, mátli dlouhou dobu vyšetřovatele. „Proto se opravdu dlouhou dobu pracovalo s verzí, že za explozemi stojí neopatrná manipulace ze strany zbrojířů. Na stopu Čepiga a Miškina české tajné služby přišly až v souvislosti s pokusem o otravu novičokem dvojitého agenta Sergeje Skripala s dcerou Julijí v Salisbury. Podle monitoru jejich pohybu si dali do souvislosti, že mohou být zapleteni do Vrbětic.“

Člen poradního sboru Meziparlamentní rady pro boj s terorismem není příznivcem nápadu, aby senátoři podali ústavní žalobu kvůli Vrběticím, a to ohledně kontroverzních výroků prezidenta Miloše Zemana, jimiž podporuje Ruskou federaci. Horní komoru k podání žaloby na hlavu státu pro velezradu vyzvali autoři petice v čele s exministrem pro lidská práva Michaelem Kocábem, který před třiceti lety stál za odsunem sovětských okupačních vojsk z tehdejšího Československa. „Myslím si, že z nedělního projevu se velezrada bude těžko prokazovat. Kdyby do České republiky Miloš Zeman pozval ruské tanky, pak není co řešit a jednalo by se o stoprocentní velezradu. Ale takto pochybuji, že by se záměr podařilo prosadit, ačkoli nejsem sympatizantem Miloše Zemana,“ vysvětluje.

Voják aktivních záloh ale celou kauzu vnímá velmi citlivě. „Jednoznačně šlo o diverzní akci a Bezpečnostní informační služba, přestože ji Miloš Zeman považuje za čučkaře, odvedla skvělou práci. Přesto by současná kauza měla vést k zamyšlení, aby rizikové objekty v zemi byly lépe střeženy a nedocházelo k vyhasínání lidských životů jako v případě zbrojířů Vratislava Havránka a Luďka Petříka,“ uzavírá pro EuroZprávy.cz lidovecký místopředseda Tomáš Zdechovský.