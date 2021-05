Šampionát plný zvratů pokračuje. Švédy po Dánech historicky poprvé na MS porazili i Bělorusové

Už úvodní minuty zápasu napověděli, že to ani tentokrát nebudou mít Švédové jednoduché. Vždyť tehdy nedokázali využít hned čtyřminutovou přesilovou hru. Běloruští reprezentanti se naopak snažili zaskočit Seveřany nejedním rychlým protiútokem. V polovině úvodního dějství přišla na řadu několikaminutová vynucená pauza poté, co hlavou do mantinelu narazil Bělorus Lisovec, jenž tak musel být odvezen z kluziště na nosítkách. Ten byl tehdy v souboji s Klingbergem a právě jeho Bělorusové taktéž zranili prakticky na stejném místě kluziště.

Jinak se obě mužstva snažila to druhé zaskočit svými brejkovými příležitostmi, ovšem gólmani Reideborn a Taylor se zaskočit jen tak nenechávali. Největší šanci na skórování mělo Bělorusko, které mělo k dispozici 25 vteřin dlouhou početní výhodu pět na tři, ale ani tehdy se jim to nepodařilo.

Až 33 sekund po druhé přestávce se mohl běloruský hokejový národ naplno rozradostnit. Tehdy totiž žlutomodří nechali zcela nehlídaného Nestěrova před svou brankou a ten to dokonale potrestal, 1:0 pro Bělorusy. V následujících minutách bylo na Švédech vidět, že daleko více přidali, věděli, že podruhé za sebou na MS prohrát znamená, že by to doma schytali. Jenže na kanadského gólmana v brance Bělorusů se zkušenostmi i z české extraligy Dannyho Taylora recept vůbec nenacházeli, navíc ve 49. minutě obránce Pilut trefil tyč. „Tři korunky“ to zkoušely poslední dvě minuty ještě bez brankáře, ale ani to jim nepomohlo. Po Dánech, tak tedy historicky na MS prohráli i s Bělorusy.

Mistrovství světa v ledním hokeji v Rize – konečný výsledek (23.5.2021):

SKUPINA A:

Švédsko - Bělorusko 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)

Branka a nahrávky: 41. Něstěrov (Stefanovič, Lopačuk)