Sasko nabízí očkování vakcínou od AstraZeneky každému zájemci

Vláda v pondělí opět navrhne, aby prezident Miloš Zeman povýšil ředitele Bezpečnostní informační služby (BIS) Michala Koudelku do generálské hodnosti, řekl dnes novinářům premiér Andrej Babiš (ANO) při uvedení do funkce ministra zahraničí Jakuba Kulhánka (ČSSD). Prezident to kvůli svým výhradám proti kontrarozvědce a Koudelkově práci pětkrát odmítl.