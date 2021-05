Saúdská Arábie umožní cestování naočkovaným a zotaveným z nákazy

Na mezinárodním letišti v Rijádu dnes nebylo podle agentury Reuters moc rušno, protože zákaz cest přestal platit o půlnoci.

"Lidé se asi bojí variant koronaviru jako například té v Indii a také vývoje v některých zemích," myslí si jeden z cestujících Fajsal Tamímí. Pro cestu do 13 vybraných rizikových států potřebují Saúdští Arabové stále povolení úřadů.

Třicetimilionové království v neděli ohlásilo 825 nově nakažených, takže od začátku epidemie se tam virus potvrdil u víc než 433.000 lidí. Zemřelo tam celkem 7162 nemocných. Při imunizaci bylo zatím použito 11,5 milionu očkovacích dávek.

"Můžeme nyní vycestovat za prací i turistikou. Snad ta pandemie skončí a všichni budou moci cestovat," řekl Džábir Mahadí, který byl na letišti mezi pasažéry čekajícími na svůj let.

V neděli saúdskoarabské úřady oznámily, že lidé přijíždějící z některých zemí se budou moci vyhnout karanténě, pokud budou plně naočkováni nebo doloží zotavení z covidu-19. Týká se to ale jenom občanů království a lidí, které do Saúdské Arábie přivedou vládní nebo obchodní záležitosti.

Zástupce agentury cestovního ruchu Fahd Hamídáddín řekl, že v nejbližší době království oznámí otevření i zahraničním turistům. Saúdská Arábie zliberalizovala podmínky cestování pro turisty v roce 2019 a zjednodušila vydávání víz. Podle Hamídáddína stále platí, že si království přeje do roku 2030 přivítat ročně 100 milionů návštěvníků. Před pandemií do země přijíždělo každý rok 40 milionů lidí. Příjmy z turistiky mají do roku 2030 činit desetinu hrubého domácího produktu.