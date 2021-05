Schillerová pokládá za chybu, že Hamáček plánoval cestu do Moskvy

"Že si Jan Hamáček naplánoval cestu do Moskvy, nebylo určitě to nejmoudřejší, co měl udělat... Já mu nevidím do hlavy, jestli to byla, nebo nebyla kamufláž," uvedla Schillerová. Pokud by Hamáček nemluvil pravdu o tom, že cesta byla zastíracím manévrem, byl by to podle ní důvod k rezignaci. "Ale nic takového se neprokázalo," podotkla.

Poslanec ODS Jan Skopeček míní, že Hamáček nevysvětlil, proč plánoval cestu do Moskvy, když už se vědělo o důvodném podezření, že za výbuchy muničních skladů ve Vrběticích na Zlínsku v roce 2014 stojí agenti ruské tajné služby GRU. Z případu se podle Skopečka stává "bramboračka". Cesta do Moskvy byla podle indicií skutečně připravována, soudí Skopeček. Podle pirátského senátora Lukáše Wagenknechta jsou Hamáčkova vyjádření rozporuplná. Konstrukci, že by jel Hamáček ošálit ruského prezidenta Vladimira Putina, pokládá za směšnou.

Server Seznam Zprávy v úterý s odkazem na své nejmenované zdroje napsal, že Hamáček chtěl vyměnit zahlazení kauzy Vrbětice za vakcínu proti covidu-19 Sputnik V a uspořádání rusko-amerického summitu v Praze. Hamáček takové obvinění odmítl a oznámil, že na autory článku podá trestní oznámení. V dalším sporu chce u civilního soudu žádat deset milionů korun po vydavateli. Server Seznam Zprávy trvá na pravdivosti svých informací. Podle Schillerové "žádný důkaz nebyl položen".

Mezi Českem a Ruskem kvůli podezření o zapojení ruských agentů do explozí vypukla diplomatická roztržka. Česko vyhostilo 18 pracovníků ruského velvyslanectví, které české tajné služby označily za agenty. Rusko reagovalo vyhoštěním 20 zaměstnanců českého velvyslanectví v Moskvě. Později česká diplomacie informovala o nuceném odchodu dalších ruských diplomatů z Česka do konce května a Rusko oznámilo, že přechází v počtech pracovníků ambasád "na striktní paritu".