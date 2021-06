Schodek rozpočtu stoupl ke konci května na rekordních 255 miliard korun

Slovensko plánuje zahájit očkování ruskou vakcínou Sputnik V proti nemoci covid-19 příští týden v pondělí, v pětimilionové zemi by se jí mohlo nechat očkovat kolem 80.000 lidí. V diskusní relaci televize Markíza to dnes řekl ministr zdravotnictví Vladimír Lengvarský. Země již nyní umožňuje zájemcům o Sputnik V elektronicky se registrovat do virtuální čekárny na očkování.