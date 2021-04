Sčítací komisaři začnou od pátku podruhé doručovat formuláře ke sčítání lidu

Od začátku sčítání do pondělí přijal Český statistický úřad (ČSÚ) již 3,5 milionu elektronických sčítacích formulářů, což představuje zhruba sedm milionů osob sečtených online. "Každý den nám stále přibývají vyplněné elektronické formuláře, i když přírůstky už samozřejmě nejsou tak silné jako na začátku sčítání. Celkově se prostřednictvím online formuláře sečetlo sedm milionů osob,“ uvedl v pondělí na webu předseda ČSÚ Marek Rojíček.

Oznámení s časem, kdy se komisaři dostaví, už visí na vchodových dveřích či jsou ve schránkách. Termín není možné změnit. "Pokud si ani tentokrát lidé nebudou moci formulář od komisaře převzít, mohou si ho sami vyzvednout na kontaktních místech sčítání, která se nacházejí na vybraných pobočkách České pošty a pracovištích krajských správ Českého statistického úřadu,“ uvedla Voldánová.

Komisaři mají průkaz se svou fotografií a logem pošty a ČSÚ. Musí mít negativní test na koronavirus. Nosit budou respirátor a s sebou budou mít také dezinfekci. Po zazvonění vyčkají před domem na příchod někoho z domácnosti a předají mu formulář s předtištěnou obálkou. Do ní pak lidé vyplněné tiskopisy vloží. Mohou je do 11. května vhodit do schránky, nebo odnést na poštu či do krajské pobočky ČSÚ. Odeslání je bezplatné.

Sčítání je pro všechny obyvatele povinné. Voldánová připomněla, že dál je možné vyplňovat formulář i on-line na adrese www.scitani.cz či v mobilní aplikaci Sčítání21.

Cenzus začal 27. března, a to nejdřív elektronicky. Podle původních plánů se měli lidé sčítat on-line do 9. dubna. Od 17. dubna pak měli dostávat a vyplňovat papírové formuláře jen ti, kteří své údaje neodeslali přes internet. Spuštění sčítacího informačního systému provázely potíže. Statistici pak i kvůli koronavirové epidemii rozhodli, že se lidé budou moci sčítat elektronicky až do 11. května.