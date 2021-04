Sčítání 2021: Cesta k zářným zítřkům nebo státní servis developerům?

Stát nám prostřednictvím Českého statistického úřadu (ČSÚ) samozřejmě sdělil, proč nás potřebuje sečíst a proč právě teď. Ovšem podržte se, aby s vámi, milí čtenáři, to zdůvodnění neseklo:

Sčítání znamená šanci získat cenné informace o obyvatelstvu, které se jinak zjistit nedají

Sčítání může být impulzem pro rozhodování, co je třeba zlepšit

Sčítání umožňuje srovnat, jak se mění kvalita života

Tak nesmyslnému a plytkému zdůvodnění akce za dvě a půl miliardy máme uvěřit? Možná jsou politici a úředníci přesvědčení, že čeští lidé trpí sníženou inteligencí. Netrpí a dojde jim, že tyhle „cíle“ si někdo vymyslel a ani si s tím nedal práci.

Tak nějak to s námi koulela komunistická parodie na stát před rokem 1989. Stát o nás sbíral kdejakou informaci s odůvodněním, že to potřebuje, aby se nám žilo líp. Nežilo se nám za komunistů líp, a čím více informací o nás stát měl, tím se nám žilo hůř. Taky se nás komunisté ptali, kde bydlíme, kolik máme pokojů, jestli máme koupelnu apod. Výsledkem bylo, že bytů bylo málo (pamětníci asi vzpomenou, že se tomu říkalo bytová tíseň), a tak se přidělovaly za odměnu a poslušnost, a samozřejmě bylo bydlení politickým tématem. A nakonec pak všechny informace, které o nás komunistický stát posbíral, použil proti nám. Zkuste tohle vysvětlit dnes lidem pod pětačtyřicet let.

Co tedy vlastně stát zjišťuje, jaké informace nemá a co mu stojí za ty dvě a půl miliardy, které za Sčítání 2021 zaplatíme? ČSÚ se ve sčítání se ptá, zda bydlíte ve vlastním nebo pronajatém, na plochu bytu, počet místností, vybavenost plynem a vodou a způsob vytápění. Ve formuláři dále zjišťuje i první bydliště po narození a místo obvyklého pobytu rok před sčítáním, informace o nejvyšším ukončeném vzdělání, zaměstnání a místě pracoviště nebo školy.

Je zřejmé, že stát zjišťuje totéž, co zjišťoval i dříve. Jen jedna věc se změnila – žijeme v době internetu a všechny informace, které předraženým dotazníkem stát „zjišťuje“, už má ve svých úředních registrech: v katastru nemovitostí, v centrální evidenci obyvatel, má je Česká správa sociálního zabezpečení i finanční správa a další a další úřady.

Tvrdit nám, že tyto „cenné“ informace se „jinak nedají zjistit“, to je buď velmi hloupé, nebo velmi drzé. Má tedy dotazník o našem bydlení státu pomoci něco zlepšit nebo posoudit, jak se mění život, jak tvrdí ČSÚ? Nic takového, jediné, k čemu asi stát informace o nás použije, budou daně a poplatky. Za pár let se dozvíme, že máme moc velké byty, nebo že naše kuchyně a koupelny jsou luxusem, takže bude třeba zvýšit daně, případně zavést nové. Že je to nepravděpodobné? Tak si vzpomeňte, jak jsme si ještě před pár roky neuměli představit, že budeme platit za parkování před domem, že budeme platit poplatky za staré auto, protože nemáme na nové nebo, že se nám skokově zdvojnásobí daň z nemovitosti.

Faktem je, že stát nestaví byty a o naše bydlení se nijak nestará. Jsou ale jiní, kteří byty stavějí, jsou tací, kdo naše domy udržují, opravují a spravují – developeři, stavitelé, realitní a správcovské firmy. Kdyby tyto subjekty chtěly znát všechno o našem bydlení, o kvalitě a velikosti bytů a domů a o našich potřebách, nikoho by to nezarazilo; je to jejich byznys. Ovšem to by si musely ty firmy takové „sčítání“ samy zaplatit, že? Trochu mrazí z toho, že ČSÚ nesměle připouští, že výsledky Sčítání 2021 bude využívat i „soukromý sektor“. Kdo to bude? A není celé sčítání prováděno nakonec jen skrytě na zakázku? Připomeňme si – cena za Sčítání bude nejméně 2,2 miliardy Kč, a to z našich daní!

Shrňme si celou kauzu Sčítání 2021 do čtyř otázek a odpovědí:

Potřebuje stát informace, které dotazníkem zjišťuje? Nepotřebuje, nebo alespoň ne k zásadním funkcím, které má plnit.

Jsou pro stát informace od občanů nové? Nejsou, protože všechny informace, jež jsou v dotazníku povinné, má stát ve svých registrech, a to většinou na více místech současně.

Jsou cíle Sčítání 2021 skutečné a potřebné? Nikoli, cíle Sčítání 2021 jsou definovány nedůvěryhodně a ve skutečnosti to nejsou cíle, jimiž by se státní správa měla zabývat.

Je cena za Sčítání 2021 adekvátní jeho přínosu? Ne, cena 2,2 miliardy Kč není adekvátní přínosu sčítání a je přemrštěná ze dvou důvodů; je sama o sobě nepřijatelně vysoká a vede k otázce, kdo si má dobře vydělat (dobře zaplacený dodavatel „sčítání“?), a především, celá akce je zbytečná, tedy jsou to vyhozené dvě miliardy.

Česká vláda prý nemá na to, aby podpořila malé podnikatele a živnostníky, které vehnala do krachu, česká vláda vyrobila gigantický půlbiliónový schodek rozpočtu, a my nevíme za co ty peníze utratila, ale česká vláda má dvě a půl miliardy na to, aby zjistila, kde bydlíme. Zdá se, že heslem této vlády je „po nás potopa“.

Podnikatelské odbory – Unie podnikatelských a živnostenských spolků z.s. mají již více než 14700 členů a jsou druhým největším podnikatelským spolkem v ČR. Podnikatelské odbory hájí práva a zájmy podnikatelů a živnostníků proti neoprávněným zásahům státu do českého podnikání.

Autorem komentáře je Radomil Bábek, předseda výboru Podnikatelských odborů