Sčítání za dva dny končí. Formulář zřejmě vyplnilo přes 10 milionů lidí

Elektronicky mohou své údaje ve sčítání lidu ode dneška statistikům posílat i lidé nad 85 let se starými občanskými průkazy. Do sčítacího systému je možné se přihlásit také s těmito doklady bez strojově čitelných údajů. ČTK o tom informovala mluvčí sčítání Jolana Voldánová. Podle ní se to týká asi 15.000 lidí. Senioři nad 70 let si nemusí průkazy vždy po deseti letech měnit, platnost je na 35 let.