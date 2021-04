Šéf svazu obchodu Prouza nečeká kvůli konfliktu s Ruskem "hospodářskou válku"

České bezpečnostní složky zveřejnily důvodné podezření, že za výbuchy v muničním skladu ve Vrběticích na Zlínsku v roce 2014 stojí dva agenti ruské vojenské tajné služby GRU. ČR proto vyhostila 18 pracovníků ruské ambasády, kteří podle českých úřadů pracovali pro tajné služby. Rusko v odvetě vypovědělo 20 zaměstnanců českého velvyslanectví v Moskvě. Ministr zahraničních věcí Jakub Kulhánek (ČSSD) dnes oznámil, že reakcí ČR je nastavení limitu počtu diplomatů na ruském velvyslanectví v Praze podle současného stavu na české ambasádě v Moskvě.

Rusko podle Prouzy dobře rozumí tomu, že pokud by nastavilo bariéry pro český vývoz do své země, bude čelit obdobným překážkám ze strany celé Evropské unie. "To si Rusové nebudou moci ekonomicky dovolit," řekl.

Český vývoz do Ruska měl podle Asociace exportérů od roku 2015 rostoucí tendenci, pohyboval se mezi 75 a 99 miliardami korun. Vyvážejí se hlavně stroje a dopravní prostředky, z toho nejvíce díly a příslušenství motorových vozidel. Dovoz naopak v posledních pěti letech klesal, loni činil zhruba 67 miliard korun.

Jiná věc je podle Prouzy turistika. Ruští cestovatelé patří mezi nejpočetnější skupinu zahraničních návštěvníků. Předloni jich přijelo zhruba 564.000 a mezi návštěvníky z ciziny obsadili šesté místo. Důležití jsou především pro lázně, kam přijíždějí na delší dobu, vracejí se, značné jsou také jejich útraty. Záležet bude nyní podle Prouzy, jak si poradí ministerstvo zahraničí a zda bude dostatečná kapacita na vydávání víz.

Ruští turisté nyní do České republiky nemohou přijíždět, vydávání víz bylo kvůli pandemii koronaviru pozastaveno.