Šéfové unijních zemí se neshodují v pohledu na možné uvolnění vakcínových patentů

Nejmenovaný unijní činitel dnes novinářům řekl, že omezení práv farmaceutických firem zcela nedoporučuje ani Evropská komise. Podle diplomatů tak není pravděpodobné, že by se během pracovní večeře političtí vůdci shodli na jednoznačné podpoře tohoto plánu.

Lídři budou po skončení debaty věnované sociálním tématům večer jednat o možnostech, jak podpořit rozjezd očkování v chudších zemích Afriky, Asie či Latinské Ameriky, jimž se zatím nedostává vakcín. Na stole budou mít návrh, podle něhož by farmaceutické firmy v zájmu co nejrychlejšího rozšíření výroby očkovacích preparátů do celého světa dočasně přišly o svá patentová práva.

"My Evropané již rok bojujeme za to, aby vakcíny se staly celosvětovým veřejným vlastnictvím, a jsem šťastný, že máme následovníky," prohlásil francouzský prezident Emmanuel Macron před začátkem summitu. Narážel na iniciativu stovky zemí Světové obchodní organizace (WTO), kterou ve středu podpořil americký prezident Joe Biden. Podle Macrona je Francie otevřená možnosti uvolnit patenty, avšak zásadní podmínkou je zajistit technické zázemí pro výrobu vakcín v mimoevropských zemích.

Jednoznačnou podporu návrhu dal najevo španělský premiér Pedro Sánchez, podle něhož však samotné omezení patentových práv není dostatečné. "Musíme zároveň posílit kapacitu pro výrobu vakcín ve všech zemích," prohlásil Sánchez s tím, že mimoevropské státy potřebují získat technologie a znalosti potřebné k tomuto sofistikovanému procesu.

Ochotu diskutovat o uvolnění patentů dala ve čtvrtek najevo předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Komise však podle jednoho z unijních činitelů není přesvědčena, že by omezení patentových práv vedlo ke zvýšení produkce v dalších zemích, které by vyřešilo nedostatek očkovacích látek. Některé státy tak chtějí místo toho hledat cesty ke zvýšení produkční kapacity. K tomu vyzývá například Německo, jehož kancléřka Angela Merkelová se do dnešního summitu zapojuje na dálku. Podle listu Der Spiegel ve čtvrtek hovořila se šéfem firmy BioNTech vyrábějící nejpoužívanější vakcínu v EU, jak zajistit větší přísun preparátů do chudších zemí.

Lídři se budou zabývat také tím, jak konkrétně pomoci se zahájením výroby vakcín například v Africe. Chtějí však hledat i způsoby, jak dostávat do chudších států vakcíny vyrobené na Západě. Macron se před jednáním obrátil na mimounijní "anglosaské státy" s výzvou, aby začaly vakcíny vyráběné na svém území vyvážet do světa. Politici EU dlouhodobě opakují, že evropský blok je největším vývozcem covidových očkovacích látek, a kritizují Británii či USA, že posílají do světa výrazně menší množství vakcín.