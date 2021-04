Senát možná útok ve Vrběticích označí za akt státního terorismu

"Senát považuje pumový útok na muniční sklad ve Vrběticích za akt státního terorismu vůči jednomu státu EU, a tím pádem za akt státního terorismu vůči celé EU," navrhl Nwelati. Souviselo to i s chystanou výzvou, aby se útokem zabývaly Evropská rada a Evropský parlament.

Senátoři se během zhruba čtyřhodinové debaty pozastavovali nad rolí členů vlády i nad mlčením prezidenta Miloše Zemana k celé kauze. "Trvale a systematicky poškozuje zájmy České republiky. Jestliže v této situaci nemá co říct, má abdikovat," uvedla na adresu hlavy státu bývalá předsedkyně Sněmovny Miroslava Němcová (ODS).

Odvolán by podle Němcové měl být také vicepremiér Karel Havlíček (ANO). Stejně jako premiér Andrej Babiš (ANO) a vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) dlouhodobě pracovali ve prospěch ruských zájmů a jejich současný postoj je vynucený tím, že by vrbětická kauza byla prozrazena. Senátor ČSSD Petr Vícha odmítl tvrzení, že Hamáček chtěl jet v pondělí do Moskvy kvůli tomu, aby se dohodl na společném postoji.

Senátoři se přeli o to, zda má horní komora vyzvat vládu k vypovězení česko-ruské dohody o přátelství a spolupráci. Proti byli Ladislav Václavec (za ANO) i Jiří Čunek (KDU-ČSL), podle nichž by právě tato dohoda umožnila diplomatické řešení. Václav Láska (Senátor 21) namítl, že "nemůžete se přátelit s někým, kdo vám vyhazuje muničáky do vzduchu".

Čunek ve shodě s Václavcem navrhoval, aby počet ruských diplomatů v Praze byl snížen na pět, nikoli na jednoho, jak doporučil zahraniční výbor. Nový ministr zahraničí Jakub Kulhánek (ČSSD) mezitím oznámil, že počet ruských diplomatů v Praze radikálně zredukuje, pokud Rusko neumožní do čtvrtečního poledne návrat 20 vyhoštěných českých diplomatů. Rusko tím reagovalo na vypovězení 18 ruských diplomatů z Prahy, kteří byli identifikováni jako důstojníci ruských tajných služeb.

Předseda senátního zahraničního výboru Pavel Fischer (nezávislý) označil současnou krizi za nejvážnější v česko-ruských vztazích. Podle Fischera si je třeba připustit, že režim ruského prezidenta Vladimira Putina chce změnit poměry v ČR. Navrhované usnesení Senátu podle Fischera "není krok proti ruskému lidu ani rusofobie", ale krok proti režimu, který ČR ohrožuje.