Senát zatím nebude řešit neschopnost Zemana prezidentovat

Senát zřejmě schválí beze změn nová pravidla takzvaného kurzarbeitu. Zaměstnanci by podle nich mohli být doma až čtyři dny v týdnu, nejvýše ale rok. Zaměstnavatelé by pak platili pracovníkům za neodpracovanou dobu nejméně 80 procent jejich výdělku. Stát by firmám poskytl čtyři pětiny této náhrady i s odvody, a to do 1,5násobku celostátní průměrné mzdy.