Senátoři kritizovali vládu kvůli řešení epidemie, Žaloudík vyprávěl o obcházení karantény

"Takže když máte diplomatický pas, tak se vás nechytne covid ani průjem, ani nic jiného, jo? A to jsou právě věci, které pak neumím obhajovat, že si třeba má člověk dát roušku, když jde do domova důchodců," řekl Žaloudík zvolený za ČSSD.

Ministr zdravotnictví Petr Arenberger (za ANO) k tomu podotkl, že obdobně v sobotu uvažoval o tom, že by nebylo špatné, kdyby byly zrušeny všechny protikoronavirové restrikce a "bylo to vyřešeno". "Ale pak jsem se zase během dne trochu stabilizoval a řekl jsem si, že prostě to nemůžeme té populaci udělat, aby byla tímto způsobem vystavena většímu riziku, než které umožňují epidemiologové pro to postupné rozvolňování," uvedl.

Za postup při epidemii koronaviru se na vládu od senátorů snášela silná kritika. "Podle mého názoru měl pan ministr možnost se začít chovat jinak, než se třeba chovají ti, co opravují silnice. A tam, kde chtějí, aby se jezdilo aspoň padesátkou, tak tam dají třicítku. A to je přesně to, co se dnes děje," komentoval nynější vládní opatření předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS). Za příklad dal antigenní testy ve školách. Podle některých informací nejsou účinné, ale rodiče, když posílají děti do školy, se aspoň přesvědčí, zda nejsou nemocné, uvedl. Takový způsob řízení státu ale Vystrčil pokládá za devastující. "Ministr šanci, že bude vydávat normální rozumná opatření, promarnil," dodal.

Arenberger poukazoval na to, že lidé nedodržují řadu užitečných medicínských doporučení, například že by neměli kouřit. "Je to zřejmě i s dodržováním některých jiných zákazů a příkazů. Jestli jsou logické, nebo nelogické, jestli jsou dodržitelné, nebo nejsou dodržitelné, těžko tady spekulovat," míní.

Pirátský senátor Lukáš Wagenknecht se mimo jiné tázal, proč jsou otevřená květinářství a například knihkupectví nikoli. "Sám nejsem odborník, ale nejenže pro mě vaše opatření nejsou racionální, ale podle mého názoru jsou i protiprávní," uvedl. Miroslava Němcová (ODS) mluvila o odtrženosti od reality. Nevěří, jak uvedla, že prioritou vlády jsou školy, když "se na děti vykašlala a zavřela je doma". Pravidla pro amatérský sport označila Němcová za "blbost, protože jinak se to říci nedá". "Každý, kdo to četl, tak z toho šílel. Bohužel já na sobě, nejsem dítě, a vidím, jak se mnou koronavir, pokud jde o váhu, zamával," uvedla.

Ministr zdravotnictví postup hájil, poukazoval na to, že když se restrikce rychle uvolnily loni o prázdninách a na Vánoce, šíření epidemie pak zrychlovalo. "Nemusíte mě přesvědčovat o tom, že všichni by chtěli otevřít všechno. Tak to i je. Já ten tlak vnímám ze všech stran. Otázka je, zda se tomu chceme všichni podvolit," řekl. Vláda chce podle Arenbergra také rozvolňovat co nejvíce, ministerstvo zdravotnictví ale zvolilo takový postup, o němž jsou epidemiologové přesvědčeni, že je správný.